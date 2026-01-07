Propietarios deben regularizar el pago del impuesto predial, calculado según el valor del inmueble. Es fundamental conocer las tasas y rangos vigentes.

¿Quiénes acceden a la exoneración del impuesto predial en 2026? Guía para adultos mayores | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina

Con el inicio del 2026, miles de propietarios deben ponerse al día con el pago del impuesto predial. Este tributo anual se calcula según el valor del inmueble y puede variar considerablemente de un caso a otro. Conocer las tasas vigentes y los rangos aplicables es clave para evitar errores y sobrecostos. Aquí te explicamos de forma clara cómo calcular cuánto te corresponde pagar este año.

¿Cómo calcular cuánto corresponde pagar por el impuesto predial en 2026?

El impuesto predial es un tributo que deben asumir cada año los propietarios de viviendas, terrenos y otros inmuebles, ya sean urbanos o rurales. Su cálculo se realiza a partir del autovalúo del predio, elaborado bajo los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La responsabilidad de cobrar y supervisar este impuesto recae en las municipalidades distritales, las cuales ofrecen la opción de cancelarlo en un solo pago anual o dividirlo en cuatro cuotas a lo largo del año. Según información del SAT de Lima, para 2026 se aplica una escala progresiva vinculada al valor de la UIT, fijada en S/5.500, con tasas diferenciadas según el valor del inmueble.

En ese sentido, los predios valorizados hasta 15 UIT pagan una tasa de 0,2%; aquellos que superan ese monto y alcanzan hasta 60 UIT tributan con una tasa de 0,6%; mientras que los inmuebles cuyo valor excede las 60 UIT están sujetos a una tasa del 1%. Este esquema busca que el pago sea proporcional al valor real de la propiedad.

¿Quiénes pueden acceder a una exoneración del impuesto predial?

Las personas de 60 años a más pueden solicitar un beneficio tributario siempre que el valor de su vivienda no supere las 50 UIT, equivalentes a S/275.000 en 2026. En los casos en que el autovalúo exceda ese límite, el impuesto se calcula únicamente sobre el monto adicional.

Este beneficio está dirigido tanto a pensionistas como a no pensionistas, siempre que el inmueble sea utilizado como residencia principal. Entre las condiciones exigidas figura ser propietario único del predio, o compartir la titularidad solo con el cónyuge, y que el bien esté debidamente inscrito a nombre del solicitante.

Además, se permite que una parte del inmueble sea destinada a actividades comerciales o profesionales, siempre que cuente con autorización municipal. Otro requisito clave es que los ingresos brutos mensuales del beneficiario no superen una UIT, fijada en S/5.500 para este año.

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la exoneración?