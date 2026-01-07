Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Exoneración del impuesto predial para adultos mayores en 2026: ¿Qué REQUISITOS necesitas y cuánto es el monto para este año?

Propietarios deben regularizar el pago del impuesto predial, calculado según el valor del inmueble. Es fundamental conocer las tasas y rangos vigentes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Exoneración del impuesto predial para adultos mayores en 2026: ¿Qué REQUISITOS necesitas y cuánto es el monto para este año?
    ¿Quiénes acceden a la exoneración del impuesto predial en 2026? Guía para adultos mayores | Composición: Wapa Captura de pantalla Andina
    Exoneración del impuesto predial para adultos mayores en 2026: ¿Qué REQUISITOS necesitas y cuánto es el monto para este año?

    Con el inicio del 2026, miles de propietarios deben ponerse al día con el pago del impuesto predial. Este tributo anual se calcula según el valor del inmueble y puede variar considerablemente de un caso a otro. Conocer las tasas vigentes y los rangos aplicables es clave para evitar errores y sobrecostos. Aquí te explicamos de forma clara cómo calcular cuánto te corresponde pagar este año.

    wapa.pe

    VER MÁS: Sedapal anuncia corte de agua este jueves 8 de enero: ¿En qué distritos de Lima y a qué hora se suspenderá el servicio?

    ¿Cómo calcular cuánto corresponde pagar por el impuesto predial en 2026?

    El impuesto predial es un tributo que deben asumir cada año los propietarios de viviendas, terrenos y otros inmuebles, ya sean urbanos o rurales. Su cálculo se realiza a partir del autovalúo del predio, elaborado bajo los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

    La responsabilidad de cobrar y supervisar este impuesto recae en las municipalidades distritales, las cuales ofrecen la opción de cancelarlo en un solo pago anual o dividirlo en cuatro cuotas a lo largo del año. Según información del SAT de Lima, para 2026 se aplica una escala progresiva vinculada al valor de la UIT, fijada en S/5.500, con tasas diferenciadas según el valor del inmueble.

    En ese sentido, los predios valorizados hasta 15 UIT pagan una tasa de 0,2%; aquellos que superan ese monto y alcanzan hasta 60 UIT tributan con una tasa de 0,6%; mientras que los inmuebles cuyo valor excede las 60 UIT están sujetos a una tasa del 1%. Este esquema busca que el pago sea proporcional al valor real de la propiedad.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Digesa exige el RETIRO INMEDIATO de esta leche infantil en polvo y pide evitar su consumo por posible riesgo a la salud

    ¿Quiénes pueden acceder a una exoneración del impuesto predial?

    Las personas de 60 años a más pueden solicitar un beneficio tributario siempre que el valor de su vivienda no supere las 50 UIT, equivalentes a S/275.000 en 2026. En los casos en que el autovalúo exceda ese límite, el impuesto se calcula únicamente sobre el monto adicional.

    Este beneficio está dirigido tanto a pensionistas como a no pensionistas, siempre que el inmueble sea utilizado como residencia principal. Entre las condiciones exigidas figura ser propietario único del predio, o compartir la titularidad solo con el cónyuge, y que el bien esté debidamente inscrito a nombre del solicitante.

    Además, se permite que una parte del inmueble sea destinada a actividades comerciales o profesionales, siempre que cuente con autorización municipal. Otro requisito clave es que los ingresos brutos mensuales del beneficiario no superen una UIT, fijada en S/5.500 para este año.

    ¿Qué requisitos se necesitan para solicitar la exoneración?

    Para acceder a la exoneración, el adulto mayor debe acudir a la municipalidad correspondiente y presentar la documentación que respalde el cumplimiento de los requisitos. El SAT recomienda guardar una copia sellada de todos los documentos entregados y consultar los plazos estimados de evaluación para hacer seguimiento al trámite.

    SOBRE EL AUTOR:
    Exoneración del impuesto predial para adultos mayores en 2026: ¿Qué REQUISITOS necesitas y cuánto es el monto para este año?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

    Lo más vistos en Ocio

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    El túnel del Perú que rompió un récord Guinness: descubre dónde está y qué lo hace único

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ES OFICIAL | Pensión máxima ONP llega a S/1.250 con nuevo aumento y bono para este grupo de aportantes

    Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Belove By Montalvo, Magdalena.

    Cambio de look: masaje + diseño de corte + cepillado en Belove by Montalvo Bolognesi

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;