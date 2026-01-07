Sedapal anuncia corte de agua este jueves 8 de enero: ¿En qué distritos de Lima y a qué hora se suspenderá el servicio?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó sobre una interrupción programada y parcial del servicio de agua potable que impactará a vecinos de Lima. La medida forma parte de labores técnicas destinadas a optimizar el sistema de distribución y garantizar un mejor abastecimiento en la zona.
De acuerdo con el comunicado oficial, el distrito de Carabayllo y Villa María del Triunfo serán los afectados este jueves 8 de enero, debido a trabajos de limpieza y mantenimiento de un reservorio. La suspensión se aplicará por varias horas y abarcará sectores específicos previamente identificados.
Zonas de Carabayllo que no tendrán agua este jueves 8 de enero
El corte del servicio se extenderá desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. y comprenderá el Sector 357, incluyendo las siguientes localidades y asentamientos:
- P.J. Villa Esperanza
- A.H. Villa Esperanza Ampl.
- P.J. El Progreso Zona Ampl.
- A.H. Progreso Zonal I Comité 73
- A.H. Porras Barrenechea
- P.J. Porras Barrenechea
- A.H. El Progreso I Sector
- P.J. El Progreso I, II, III y IV sector
- A.H. Villa Esperanza Comités 8, 9, 10, 11 y 12
- A.H. Nueva Esperanza
- A.H. Villa Esperanza
Zonas de Villa María del Triunfo que se verán afectadas
En este distrito se realizará la interrupción temporal del servicio de agua potable motivado a trabajos técnicos para la red. El horario será de 11:00 a.m., a 5:00 p.m., en las siguientes zonas del sector 308:
- Habitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-10 y 308-9
- R-Jardines del Paraíso, R-Paraíso I
- A.H. José C. Mariátegui
- P.J. San Gabriel, sector Vallecito Alto.
- A.H. El Paraíso
- Cuadrante: Calle Apurímac, calle San Benito, calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N, prolongación Belén, avenida Belén, avenida El Paraíso, Pasaje San Feliz, calle S/N.