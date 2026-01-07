Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable enfocado en dos distritos de Lima para este jueves 8 de enero.

Corte de agua programado en Lima | Composición: Wapa Captura de pantalla Freepik - Andina

Sedapal informó sobre una interrupción programada y parcial del servicio de agua potable que impactará a vecinos de Lima. La medida forma parte de labores técnicas destinadas a optimizar el sistema de distribución y garantizar un mejor abastecimiento en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial, el distrito de Carabayllo y Villa María del Triunfo serán los afectados este jueves 8 de enero, debido a trabajos de limpieza y mantenimiento de un reservorio. La suspensión se aplicará por varias horas y abarcará sectores específicos previamente identificados.

Zonas de Carabayllo que no tendrán agua este jueves 8 de enero

El corte del servicio se extenderá desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. y comprenderá el Sector 357, incluyendo las siguientes localidades y asentamientos:

P.J. Villa Esperanza

A.H. Villa Esperanza Ampl.

P.J. El Progreso Zona Ampl.

A.H. Progreso Zonal I Comité 73

A.H. Porras Barrenechea

P.J. Porras Barrenechea

A.H. El Progreso I Sector

P.J. El Progreso I, II, III y IV sector

A.H. Villa Esperanza Comités 8, 9, 10, 11 y 12

A.H. Nueva Esperanza

A.H. Villa Esperanza

Zonas de Villa María del Triunfo que se verán afectadas

En este distrito se realizará la interrupción temporal del servicio de agua potable motivado a trabajos técnicos para la red. El horario será de 11:00 a.m., a 5:00 p.m., en las siguientes zonas del sector 308: