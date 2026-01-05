Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ejecutará trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos reservorios, como parte de su programa de mejora del servicio. Debido a estas labores, se ha programado la suspensión temporal del suministro de en varios sectores de Lima Metropolitana, informó la entidad mediante sus plataformas oficiales.