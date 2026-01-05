ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa SedapalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ejecutará trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos reservorios, como parte de su programa de mejora del servicio. Debido a estas labores, se ha programado la suspensión temporal del suministro de en varios sectores de Lima Metropolitana, informó la entidad mediante sus plataformas oficiales.
La interrupción alcanzará a distritos como Ate, La Molina, Pachacámac, Santa Anita, Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Sedapal exhortó a la población a tomar previsiones y precisó que el restablecimiento será gradual tras culminar los trabajos.
Conoce los horarios del corte de agua programado en Lima
Ate
- Lunes 5 de Enero, 6:25 am - 2:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- Coop. Las Palmeras, Sector 173
Pachacámac
- Lunes 5 de Enero, 6:39 am - 12:00 pm, debido a una reparación de rotura de tubería.
- A.H. Sector San Pablo Mirador, Sector 430
Santa Anita
- Lunes 5 de Enero, 7:00 am - 3:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- Coop. Los Chancas de Andahuaylas 1era etapa, Sector 172
La Molina
- Lunes 5 de Enero, 6:30 am - 2:30 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
- A.H. Matazango, Sector 191, Urb. La Ensenada, Sector 198, Urb. Las Lomas de la Molina Vieja, Sector 199.
Villa El Salvador
- Martes 6 de Enero, 8:00 am - 8:00 pm, debido a una ejecución de empalme.
- Cercado, A.H. Oasis de Villa Sector 10, A.H. Edilberto Ramos, Agrup. Pachacamac Barrio 3 Sector II, A.H. La Unión, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. El Progreso, A.H. Arenas Vivas, Agrup. Pachacamac Barrio 4 Sector II, Cuadrante: Av. Mariátegui, Av. Prolong. Pastor Sevilla, Av. María Reiche, Lomo de Corvina, Sector 326
Villa María del Triunfo
- Martes 6 y Miércoles 7 de Enero, 11:00 am - 5:00 pm, debido a una ejecución de empalme.
- Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-10, R-Jardines del Paraíso, A.H. Los Álamos, Ampl. El Paraíso, Lomas del Paraíso, Fortaleza del Paraíso, A.H. El Paraíso, A.H. Villa el Paraíso, Virgen de Guadalupe, Las Flores de Paraíso, A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, Proy. Integ. Sector Nuevo Paraíso, Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso y Pasaje S/N.