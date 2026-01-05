Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

Revisa qué distritos se verán afectados por el corte de agua debido a labores programadas de Sedapal y conoce las fechas y horarios del servicio.

    Sedapal anuncia corte de agua en Lima de hasta 12 horas. | Composición Wapa
    Entre el lunes 5 y el miércoles 7 de enero, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ejecutará trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos reservorios, como parte de su programa de mejora del servicio. Debido a estas labores, se ha programado la suspensión temporal del suministro de en varios sectores de Lima Metropolitana, informó la entidad mediante sus plataformas oficiales.

    La interrupción alcanzará a distritos como Ate, La Molina, Pachacámac, Santa Anita, Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Sedapal exhortó a la población a tomar previsiones y precisó que el restablecimiento será gradual tras culminar los trabajos.

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: Ellos son los beneficiarios

    Conoce los horarios del corte de agua programado en Lima

    Ate

    • Lunes 5 de Enero, 6:25 am - 2:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
    • Coop. Las Palmeras, Sector 173

    Pachacámac

    • Lunes 5 de Enero, 6:39 am - 12:00 pm, debido a una reparación de rotura de tubería.
    • A.H. Sector San Pablo Mirador, Sector 430
    Santa Anita

    • Lunes 5 de Enero, 7:00 am - 3:00 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
    • Coop. Los Chancas de Andahuaylas 1era etapa, Sector 172

    La Molina

    • Lunes 5 de Enero, 6:30 am - 2:30 pm, debido a una fuga en toma de conexión.
    • A.H. Matazango, Sector 191, Urb. La Ensenada, Sector 198, Urb. Las Lomas de la Molina Vieja, Sector 199.
    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Villa El Salvador

    • Martes 6 de Enero, 8:00 am - 8:00 pm, debido a una ejecución de empalme.
    • Cercado, A.H. Oasis de Villa Sector 10, A.H. Edilberto Ramos, Agrup. Pachacamac Barrio 3 Sector II, A.H. La Unión, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. El Progreso, A.H. Arenas Vivas, Agrup. Pachacamac Barrio 4 Sector II, Cuadrante: Av. Mariátegui, Av. Prolong. Pastor Sevilla, Av. María Reiche, Lomo de Corvina, Sector 326
    Villa María del Triunfo

    • Martes 6 y Miércoles 7 de Enero, 11:00 am - 5:00 pm, debido a una ejecución de empalme.
    • Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-10, R-Jardines del Paraíso, A.H. Los Álamos, Ampl. El Paraíso, Lomas del Paraíso, Fortaleza del Paraíso, A.H. El Paraíso, A.H. Villa el Paraíso, Virgen de Guadalupe, Las Flores de Paraíso, A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, Proy. Integ. Sector Nuevo Paraíso, Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso y Pasaje S/N.
