Banco de la Nación da préstamos de hasta S/100 mil con plazo de 6 años: Solo por tiempo limitado

El préstamo MultiRed del Banco de la Nación presenta una TCEA desde 14,61% , una de las más competitivas del mercado. Sin embargo, su principal atractivo es el amplio plazo de pago, disponible únicamente hasta este año.

Banco de la Nación da préstamos de hasta S/100 mil con plazo de 6 años

Banco de la Nación da préstamos de hasta S/100 mil con plazo de 6 años

El Banco de la Nación mantiene por tiempo limitado un beneficio especial de su préstamo Multired, que permite solicitar hasta S/99,999. Aunque no se trata de una tasa promocional, cabe resaltar que el crédito conserva una tasa competitiva y la posibilidad de elegir plazos de pago de hasta seis años (72 meses).

“Accede a plazos de hasta 72 meses, según evaluación crediticia (plazo de hasta 72 meses aplica solo para personal nombrado o contratado a plazo indeterminado)”, resalta el banco.

Este beneficio —el pago en 72 cuotas— solo estará disponible hasta el sábado 27 de diciembre de 2025. Cabe recordar que se trata de un préstamo de libre disponibilidad, con una tasa (TCEA) desde 14,61%.

Requisitos del préstamo Multired

Para acceder al préstamo Multired, es necesario ser trabajador activo o pensionista del sector público “que por motivos de sus ingresos posean cuentas de ahorros” en el Banco de la Nación.

Los solicitantes deberán presentar:

Tarjeta Débito BN.

Original del DNI o, en su caso, original y copia del carné de extranjería.

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con una antigüedad máxima de cuatro meses.

En el caso de trabajadores CAS con fecha de ingreso laboral a partir del 10/03/2021, se requiere acreditar una antigüedad mínima de 13 meses, adjuntando su último contrato original y/o adendas o copias fedateadas. Quienes ingresaron antes de esa fecha están exentos de este requisito.

Tener calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros.

No presentar inconvenientes de pago con el Banco de la Nación al momento de renovar el préstamo.

El préstamo puede solicitarse en cualquiera de las agencias o a través del Call Center del Banco de la Nación. “No requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado", agrega el BN.

¿A quiénes está dirigido?

El préstamo Multired está destinado exclusivamente a trabajadores y pensionistas del sector público. Entre sus principales características destacan:

Monto máximo de S/99,999, sujeto a evaluación crediticia.

Libre disponibilidad de los fondos.

TCEA desde 14,61%, calculada con una TEA de 12,99%.

Plazos de hasta 72 meses, según la evaluación del solicitante.

Disponible para clientes que reciban sus ingresos mensuales en el Banco de la Nación.

Pueden acceder quienes soliciten un préstamo por primera vez, los que hayan cancelado su deuda antes del inicio de la campaña o quienes se encuentren en el último año de pago de su crédito actual.

Para solicitarlo, los interesados pueden ingresar al enlace oficial del Banco de la Nación o comunicarse con Quina, la asistente virtual del banco, al WhatsApp 966 216 942.

Más información disponible en los siguientes enlaces oficiales: