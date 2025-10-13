Con una tasa desde 11,48% TCEA y plazos de pago de hasta 60 meses , la iniciativa busca apoyar a las personas que desean reducir o eliminar su sobreendeudamiento en tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos.

El Banco de la Nación ofrece una línea especial de crédito de hasta S/50.000 destinada a apoyar a las personas que buscan consolidar y cancelar sus deudas, especialmente las provenientes de tarjetas de crédito. Este producto brinda condiciones flexibles en cuanto a plazos y tasas, y se presenta como una opción formal y confiable en un contexto marcado por altos niveles de endeudamiento y elevadas tasas en el sistema financiero privado.

La propuesta permite cancelar total o parcialmente las deudas existentes, con un plazo máximo de 60 meses (cinco años) para amortizar el préstamo, sujeto a una evaluación crediticia y límites de edad establecidos según el perfil del solicitante. El crédito cuenta con una Tasa Efectiva Anual (TEA) fija de 9,90% y una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) desde 11,48%, cifra considerablemente menor al promedio del sistema bancario en este tipo de operaciones.

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

El préstamo está dirigido a trabajadores designados, contratados y pensionistas del sector público que perciben su salario o pensión a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación. El requisito principal es contar con una calificación “Normal” o “Problemas Potenciales” en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al momento de la primera solicitud. En los siguientes créditos, solo podrán postular quienes mantengan la calificación “Normal”.

Los documentos necesarios para el préstamo

DNI o carné de extranjería (original y copia).

Tarjeta de débito del Banco de la Nación.

Última boleta de pago o pensión (original y copia), emitida en los últimos cuatro meses.

Contrato CAS y adendas (originales o copias fedateadas) para quienes laboran bajo este régimen, con una antigüedad mínima de 13 meses.

Documentación que respalde otras obligaciones mensuales, con el fin de evaluar la capacidad de pago.

En caso de compras de deuda, presentar los documentos que acrediten la cuota mensual vigente.

El crédito también ofrece la posibilidad de incluir seguros para proteger las cuotas en caso de desempleo o incapacidad, así como un seguro de desgravamen obligatorio. Este último puede ser aportado por el cliente mediante el endoso de su propia póliza o adquirido directamente a través del banco, con primas calculadas según el saldo deudor y la edad del asegurado.

¿Cómo solicitarlo?

El proceso es rápido y consta de tres pasos: el solicitante debe acudir a una agencia del Banco de la Nación, en Lima o provincias, dentro del horario de atención habitual. Luego, presentar la documentación requerida y, tras la evaluación crediticia, recibir el desembolso directamente en su cuenta de ahorros. Una vez aprobado, el banco podrá realizar el pago de la deuda consolidada mediante transferencia electrónica o emitir un cheque de gerencia.

Para obtener más información, se dispone de atención a través de la línea gratuita 0800-1-0700, los números de WhatsApp (942-896-489 / 942-896-863) y el correo electrónico.