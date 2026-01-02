Se actualizaron las normas del Servicio Militar , estableciendo que la inscripción será obligatoria desde los 17 años. Se aplicarán multas de no cumplir con el trámite.

El Gobierno ha actualizado las normas que regulan el Servicio Militar, estableciendo cambios clave para los jóvenes próximos a cumplir 18 años. A partir de ahora, la inscripción en el registro militar será obligatoria desde los 17. La nueva disposición incluye multas para quienes omitan el trámite. Entérate de todos los detalles.

Inscripción al Servicio Militar será obligatoria desde los 17 años

El Gobierno aprobó una modificación al marco legal del Servicio Militar que establece la inscripción obligatoria en el registro militar para los jóvenes antes de cumplir la mayoría de edad. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 018-2025-DE, que introduce cambios al reglamento de la Ley N.º 29248 y fija sanciones económicas para quienes no cumplan con este requisito.

Según lo dispuesto por el Ejecutivo, la actualización normativa busca fortalecer la participación de los jóvenes que ingresan a la vida adulta y modernizar todo el proceso relacionado con el Servicio Militar, desde el registro inicial hasta el entrenamiento y licenciamiento. Con ello, también se pretende optimizar los beneficios otorgados al personal que forma parte de las Fuerzas Armadas.

La norma fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano y modifica diversos artículos del reglamento vigente, entre ellos el literal a del numeral 1 del artículo 30; el numeral 2 del artículo 62; el numeral 14, en su primer y último párrafo, del artículo 88; el artículo 127; y el numeral 1 del artículo 138. Además, se incorporó el numeral 15 al artículo 88 de la Ley del Servicio Militar.

Uno de los cambios centrales está vinculado a la condición de quienes no cumplen con registrarse a tiempo. El artículo 30 establece que los jóvenes deben realizar la inscripción obligatoria al cumplir 17 años y cuentan con plazo hasta antes de los 18 para regularizarla. De no hacerlo, pasarán a la categoría de “omisos a la inscripción” y deberán pagar una multa equivalente al 5 % de una UIT, es decir, S/ 275.

No obstante, la norma contempla excepciones. Aquellos que decidan cumplir con el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo establecido quedarán exonerados del pago de la sanción. Asimismo, se flexibilizaron los requisitos de ingreso, ya que se eliminará la exigencia de la constancia de inscripción para quienes figuren como omisos al momento de la convocatoria.

Gobierno tendrá potestad para extender la instrucción militar

Con la reciente modificación al Reglamento de la Ley del Servicio Militar, el Ejecutivo adquiere la facultad de ampliar el tiempo de entrenamiento e instrucción de las Reservas cuando existan motivos vinculados a la seguridad nacional. Esta atribución permitirá ajustar la preparación del personal según las necesidades del país.

La norma también contempla la aplicación de medidas sancionadoras frente a posibles incumplimientos. En ese sentido, el artículo 127 precisa los alcances de esta potestad, mientras que el artículo 138 detalla las penalidades que se impondrán a quienes incurran en las infracciones contempladas en el artículo 137 del reglamento vigente.