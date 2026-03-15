Gladys Tejeda volvió a destacar en el atletismo internacional al ubicarse en el Top 8 de la Maratón de Barcelona 2026, logrando un tiempo memorable. Conoce aquí todos los detalles.

Gladys Tejeda se ubicó en el octavo lugar de la exigente Maratón de Barcelona.

Gladys Tejeda se ubicó en el octavo lugar de la exigente Maratón de Barcelona.

¡Orgullo peruano! Gladys Tejeda, leyenda del fondismo nacional, volvió a llenar de emoción al país tras ubicarse en el puesto 8 del mundo en la Maratón de Barcelona 2026, logrando un tiempo memorable.

Un día antes, la atleta había anunciado en sus redes sociales su participación en la prueba de 42K, mostrando su entusiasmo por lo que sería su maratón número 28. Este domingo 15 reapareció para compartir la gran noticia con sus seguidores.

Gladys Tejeda llena de orgullo al Perú con Top 8 en Barcelona

Con gran orgullo y disciplina, la atleta peruana Gladys Tejeda se pronunció en redes sociales luego de ubicarse entre las diez mejores del mundo tras participar en la exigente Maratón de Barcelona 2026.

Gladys Tejeda deja en alto al Perú tras ubicarse en el Top 8 a nivel mundial en la Maratón de Barcelona 2026.

Después de dos años sin competir en este tipo de pruebas sobre asfalto, la fondista celebró el resultado compartiendo un emotivo mensaje con sus seguidores. “Gracias Barcelona he concluido mi maratón #28 con excelentes sensaciones. Vuelvo al asfalto exigente despues de 2 años así iniciamos este 2026 llevandome una experiencia única, ubicandome en el top 8 con 2h 29'50"de esta prestigiosa maratón.”

Gladys Tejeda deja en alto al Perú tras ubicarse en el Top 8 a nivel mundial en la Maratón de Barcelona 2026.

Asimismo, la deportista comentó lo impactada que quedó por el nivel competitivo de la prueba: “Hoy fui testigo del ritmo de competencia que se maneja para lograr la segunda mejor marca del mundo de maratón mujeres 2h 10'53" realmente impresionante el avance.”

Finalmente, cerró su publicación con un mensaje de agradecimiento dirigido al público peruano: “Mi gratitud para la barra Peruana en Barcelona por cada km y a toda mi gente luchadora que madrugaron en Perú también a los que me dejaron grandes mensajes en todas mis redes sociales sigamos haciendo grande este maravilloso deporte que nos une.”

IPD anuncia que Gladys Tejeda está entre las 10 mejores del mundo en la Maratón de Barcelona.

El Instituto Peruano del Deporte también se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram tras el orgullo que dejó Gladys Tejeda con su participación en la Maratón de Barcelona 2026. La institución compartió un video cargado de emoción que muestra parte del recorrido de la deportista durante la competencia, donde incluso se escucha la presentación: “Gladys Tejeda, la peruana representando a todo el Perú”.