Gladys Tejeda: "A pesar que no tenía zapatillas, fui feliz haciendo deporte"

La atleta peruana Gladys Tejeda confesó que en sus inicios, a pesar de no tener zapatillas, fue feliz corriendo porque el deporte le ayudó a superar obstáculos y dificultades que se le presentó en la vida, mucho antes de obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y clasificar a Tokio 2020, sus terceros Juegos Olímpicos.

Tejeda añoró con mucho orgullo sus inicios en el fondismo, porque pasó por muchos apremios y dificultades económicas en su época de entrenamiento, que la llevó incluso a correr sin zapatillas.

"Siento que desde niña se inició mi pasión por el atletismo. Eso traspasó barreras y pude romper obstáculos, llegar a donde estoy y darme a conocer. Estoy agradecida a mi familia que se dedicó a mí, a mis maestros, a la gente cercana en Junín, que estuvo apoyando para no dejar el deporte. Fue muy duro, pero todo lo hacía por amor al deporte", manifestó la marotonista en una reciente entrevista.

En esa misma línea, Gladys Tejeda confesó que tuvo una economía deficiente en su familia, pero a pesar de ello, fue feliz haciendo lo que más le apasiona.

"Mis inicios fueron complicados por la economía de mi familia, por los ingresos deficientes. Teníamos para estudiar y comer, pero no para otras cosas extras como hacer deporte. A pesar de no tener zapatillas, he sido feliz, haciendo deporte a mi manera, corriendo, caminando. Sufrí bastante, recuerdo eso", manifestó la actual mejor maratonista peruana.

La deportista, nacida en la Provincia de Junín, señaló que esta disciplina le ayudó a cumplir muchos sueños, ya que la pasión por transitar grandes kilómetros no podía más que el dolor que sentía durante los entrenamientos.

"Mis entrenamientos eran dolorosos, pero soportas todo cuando te apasiona. Así los logros llegan. En la vida, muchas cosas se cumplen. Tengo mucha fe porque me enseñaron mis papás. Dios es grande y Él nos hace el camino. Igual hay que luchar y lograr alcanzar la estrella al nacer. Mi estrella era el atletismo y correr", enfatizó la fondista.

Triunfos de Gladys Tejeda

Gladys Tejeda obtuvo medalla de oro en Lima 2019, destacando su Legado para Perú durante la realización de los Juegos Panamericanos.

"Perú tuvo suerte en ser sede en Lima 2019. Se llevó a cabo impecablemente. Todo lo que se hizo porque no teníamos infraestructura es muy bueno. Me sorprendió mucho porque fue uno de los mejores Juegos en los que me tocó participar. Nos abrió muchas puertas para los deportistas y al país, porque se dio a conocer muchos deportes y disciplinas", expresó.

"Sirvió bastante porque los niños y jóvenes ahora tienen ganas de hacer deporte. Han conocido más disciplinas. Ha sido maravilloso Lima 2019 porque el Perú se dio a conocer en todo el mundo. Hemos ganado muchas medallas y demostramos que cuando nos decidimos, lo podemos lograr. La infraestructura va a aportar mucho para crecer. Saldrán más deportistas”, acotó la fondista olímpica, quien busca obtener una de las medallas en Tokio 2020.