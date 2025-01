VER MÁS: Karla Tarazona responde a su ex Rafael Fernández tras opinar sobre su relación con Christian

“Comunicado a mis seguidores. Me encuentro soltera hace algunos días, buen inicio de mes, CORAZONES”, se lee en la historia que publicó en su cuenta de Instagram y que minutos más tarde decidió eliminar.

Para añadir más leña al fuego, el salsero Maryto también compartió un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram donde estaría reaccionando a lo que publicó Giuliana: “Mejor no digo nada”, fueron sus palabras ante el anuncio de ruptura que hizo la cumbiambera.

Como se recuerda, a inicios de enero, Rengifo reveló en el podcast de Verónica Linares que le pidió las contraseñas a Maryto. “Este salsero, por favor, le puede decir el señor salsero, disculpe, ¿no? Que me meta yo en su relación, pero a partir del primero de enero del 2025 se acabaron las claves (…) Que él no tenga la mía, pero yo sí la de él (Ninguno) Asu, que feo tu corazón”, sostuvo.

Asimismo, ella explicó por qué quería estas claves: “Para ver si le escribe una fan y ver si responde a las fans. Eso quiero, ya te lo dije, te lo dije. Es que tiene un montón de fans, yo no me meto con ello, obviamente, pero yo sé que las mujeres en fans son muy avezadas, y yo quiero que él no responda nada más”.