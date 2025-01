Un padre de familia se mostró indignado al no comprender qué hacían reunidas varios grupos de madres conversando todas las mañanas, en la puerta del colegio.

El hombre no podía entender cuál sería el tema de las reuniones mañaneras de las señoras y utilizó su cuenta de TikTok para preguntar si alguien podía explicarle la razón.

"Dale 'Like' a este video si también cuando terminas de dejar a tu hija en el colegio ves madres ahí conversando", expresó.

"Siempre un grupo de madres, en vez de ir a su casa se quedan ahí, chismoseando, hablando de no sé qué cosa, por qué siempre que dejan a sus hijos se quedan conversando en grupo, es que no entiendo... a ver alguna madre que me explique. ¿De qué hablan cuando dejan a sus hijos?, ¿qué importante pueden hablar todos los días?", agregó.