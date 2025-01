1. "Lamento que te sientas así" A primera vista, esta frase podría parecer una disculpa, pero en realidad es una forma de eludir la responsabilidad de sus acciones. Según la Dra. Durvasula, los narcisistas no experimentan remordimientos genuinos y a menudo repiten los mismos comportamientos dañinos. Ante esta frase, lo mejor es establecer límites claros y alejarse de inmediato.

2. "¿Por qué me haces esto?" Este tipo de frase tiene un tono manipulador y victimista. Los narcisistas tienden a adoptar el rol de víctima para desviar la atención de su propia culpa, lo cual puede hacer que las personas más vulnerables se sientan responsables de la situación. Esta estrategia les permite controlar y dominar emocionalmente a los demás.

3. "Soy una persona ocupada. No tengo tiempo para esto"

Cuando un narcisista usa esta frase, está mostrando una clara falta de empatía. No quieren lidiar con los problemas que afectan a otros, ya que solo se concentran en sus propias necesidades. Este comportamiento es una señal de que no hay reciprocidad ni disposición para solucionar conflictos de manera sana.