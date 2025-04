Tras los rumores de una presunta crisis con Jackson Mora y luego de que este fuese visto ingresar a un hotel con Tilsa Lozano , la exmodelo confirmó entre lágrimas su separación del boxeador tras dos años y cinco meses de haberse casado. “Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", dijo entre lágrimas.

“Este... es un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, añadió dejando en claro que su decisión de separarse de Mora no se debió a un problema entre ellos o a la falta de amor. “No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de qué es mejor seguir esos caminos por separado”, sentenció.

La conductora de Panamericana TV también dio detalles de cómo quedó su relación con el boxeador tras separarse, aclarando que sigue queriéndolo mucho y no quedaron en malos términos, por lo que no será raro verlos juntos de nuevo compartiendo.

“Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo (...) No se sorprendan si me ven un día almorzando con él o cenando con él. Yo me separé del papá de mis hijos y tengo una hermosa relación con el papá de mis hijos. Espero que mi relación con Jackson siga siendo bonita, como amigos”, precisó.