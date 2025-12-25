Darinka Ramírez sorprende al anunciar que se convertirá en madre por segunda vez: "Un nuevo comienzo lleno de mucho amor"

Darinka Ramírez , madre de la hija menor de Jefferson Farfán , anunció su segundo embarazo este 25 de diciembre a través de redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.

Darinka Ramírez, conocida por ser la madre de la hija menor de Jefferson Farfán, acaparó la atención este 25 de diciembre al revelar una noticia que nadie esperaba. A través de sus redes sociales, la modelo anunció que se encuentra embarazada por segunda vez, una revelación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y en el mundo de la farándula peruana.

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo

La noticia fue compartida mediante una serie de imágenes cargadas de emotividad, donde se aprecia a Darinka luciendo su avanzado embarazo. En las postales destaca la mano de su hija mayor sobre su vientre, así como la presencia de un hombre cuya identidad no fue revelada, pero que muchos usuarios presumen sería el padre de la bebé que viene en camino.

Con esta publicación, la modelo confirmó además que está esperando una niña, lo que hizo que el anuncio cobrara aún más relevancia por haberse dado en plena celebración navideña. El mensaje fue recibido con felicitaciones, mensajes de cariño y muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en viralizar la noticia.

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y llena de mucho amor. Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa!”, escribió Darinka en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que marcaron este nuevo capítulo en su vida personal.

(Foto: Instagram)

El anuncio generó especial interés debido al vínculo que la modelo mantuvo con Jefferson Farfán, aunque en esta ocasión el exfutbolista no ha sido mencionado ni etiquetado en la publicación. Aun así, la noticia no pasó desapercibida y volvió a colocar a Darinka en el foco mediático durante una de las fechas más comentadas del año.