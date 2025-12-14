Darinka Ramírez celebró el cumpleaños número 3 de su hija con una fiesta temática de 'Moana' y el lanzamiento de su emotiva canción dedicada a la menor.

Darinka Ramírez celebró a lo grande el cumpleaños número 3 de su hija con Jefferson Farfán. Este sábado 13 de diciembre, la modelo organizó una gran fiesta y sorprendió a la pequeña con el lanzamiento de su canción “Luana”, un tema dedicado exclusivamente para la menor. Usuarios en redes sociales se mostraron conmovidos con este amoroso gesto de la influencer y aplaudieron su maternidad.

Lo que más llamó la atención es que, al igual que la ‘Foquita’, quien celebró la fecha con una fiesta familiar sin invitar a la madre de la pequeña, esta replicó lo mismo y el exfutbolista no dio señales en la reunión que convocó solo a amistades y familiares de la niña.

Darinka Ramírez lanza canción en homenaje a su hija con Jefferson Farfán

La modelo mostró sus dotes artísticos lanzando una canción en la que expresó un mensaje conmovedor para su hija y cuyo videoclip compartió momentos inéditos de la vida de la menor. “Eres mi sol en la mañana gris, la que me enseñó a vivir, pequeña estrella, siempre brillas así”, se le escucha cantar a Darinka Ramírez, quien añade: “Eres mi fuerza, mi Luana bella”.

El lanzamiento del videoclip se realizó en medio de la celebración del onomástico de la pequeña, la cual estuvo caracterizada con la temática de ‘Moana’, y donde se puede ver en las redes sociales a la menor divertirse, bailar y compartir con su madre en esta fecha tan especial.

Darinka obtuvo todo el apoyo de sus seguidores, quienes se mostraron orgullosos y felices con el rol de madre que tiene la influencer. “Felicidades, Darinka. Está linda la canción, llegarás lejos, Luana y tú son unas guerreras”, “Hermoso video”, “Me hizo llorar, qué hermosa canción, qué niña para más feliz con su mami”, se lee en los comentarios.

Jefferson Farfán engríe a su hija con lujosa fiesta

Jefferson Farfán protagonizó una emotiva jornada al festejar los tres años de su hija Luana, a quien tuvo con Darinka Ramírez. El exseleccionado nacional apostó por una celebración especial, pensada en cada detalle para que la pequeña viviera un día inolvidable.

La reunión congregó a los integrantes más cercanos de su familia y tuvo como temática central a las princesas de Disney, un universo que llenó de color y fantasía el ambiente. En los registros difundidos por el propio Farfán en redes sociales, se observa a la menor disfrutando del evento rodeada de decoraciones y juegos.

A la celebración también asistieron Adriano y Jeremy, los otros hijos del exfutbolista, así como su madre, doña Charo Guadalupe, quien compartió el momento como orgullosa abuela.