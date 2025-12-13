Jefferson Farfán celebró los tres años de su hija con emotivos mensajes y fotos, mientras Darinka Ramírez sorprendió al lanzar “Luana”, canción dedicada a la pequeña.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez. | Composición Wapa

El exfutbolista peruano Jefferson Farfán celebró una fecha muy especial al conmemorar el tercer cumpleaños de su hija menor, Luana, fruto de su relación oculta con Darinka Ramírez. A través de sus redes sociales, el exdelantero compartió emotivos momentos de la celebración, donde destacó el ambiente familiar y la ternura del vínculo entre padre e hija. Las imágenes mostraron una colorida decoración infantil, globos y sonrisas que enternecieron a sus seguidores.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija

En las postales difundidas también se observa la compañía de su madre, la entrañable doña Charo, además de su hija mayor y los dos hijos que comparte con Melissa Klug, quienes se unieron a la celebración del cumpleaños de la menor de la familia.

Fiel a su discreción en asuntos personales, Jefferson Farfán dedicó unas sentidas palabras a Luana: “Feliz cumpleaños mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro”.

El mensaje del exfutbolista conmovió a sus seguidores y volvió a evidenciar el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos, a quienes considera su principal inspiración tanto en su vida personal como profesional.

¿Jefferson Farfán y Darinka Ramírez estuvieron juntos en el cumpleaños?

Uno de los puntos que más despertó curiosidad entre los seguidores fue la duda sobre un posible acercamiento entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de Luana. No obstante, durante la celebración, el exfutbolista no difundió imágenes ni menciones de Darinka, lo que alimentó las especulaciones sobre si la organización fue conjunta o si ambos optaron por festejar a su hija de manera independiente.