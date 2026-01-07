Viuda de Pedro Suárez Vértiz hace reveladora confesión sobre el recordado cantautor peruano

Cynthia Martínez decidió romper el silencio y compartir su versión sobre la vida íntima que mantuvo con el fallecido Pedro Suárez-Vértiz , revelando aspectos poco conocidos de su convivencia y del vínculo que los unió durante años, etapa en la que formaron una familia y tuvieron tres hijos. En una reciente entrevista, la viuda del cantautor abrió una ventana a su historia personal, marcada tanto por el amor como por dinámicas que, según ella, pocas veces se mostraron públicamente.

Lo que más sorprendió a la audiencia fue la afirmación de Martínez al calificar al recordado músico como una persona machista, una declaración que generó impacto y debate entre los seguidores del artista. Sus palabras provocaron reacciones encontradas, ya que contrastan con la imagen sensible y progresista que muchos tenían de Suárez-Vértiz, reavivando la conversación sobre la diferencia entre la figura pública de un ícono musical y su comportamiento en el ámbito privado.