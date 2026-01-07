Wapa.pe
Viuda de Pedro Suárez Vértiz hace reveladora confesión sobre el recordado cantautor peruano

Viuda de Pedro Suárez Vértiz hace reveladora confesión sobre el recordado cantautor peruano

Cynthia Martínez hace unas semanas dedicó un emotivo mensaje por los dos años del fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz.

    La viuda confirmó algo que se notaba en sus publicaciones en Facebook.
    Cynthia Martínez decidió romper el silencio y compartir su versión sobre la vida íntima que mantuvo con el fallecido Pedro Suárez-Vértiz, revelando aspectos poco conocidos de su convivencia y del vínculo que los unió durante años, etapa en la que formaron una familia y tuvieron tres hijos. En una reciente entrevista, la viuda del cantautor abrió una ventana a su historia personal, marcada tanto por el amor como por dinámicas que, según ella, pocas veces se mostraron públicamente.

    NO TE PIERDAS: Expareja de Jairo concha se defiende de las críticas tras acusarlo de ser papá ausente: "No saben lo que hablan"

    Lo que más sorprendió a la audiencia fue la afirmación de Martínez al calificar al recordado músico como una persona machista, una declaración que generó impacto y debate entre los seguidores del artista. Sus palabras provocaron reacciones encontradas, ya que contrastan con la imagen sensible y progresista que muchos tenían de Suárez-Vértiz, reavivando la conversación sobre la diferencia entre la figura pública de un ícono musical y su comportamiento en el ámbito privado.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

