¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Melcochita inició su historia de amor con Mery Espinoza cuando ella era apenas una adolescente de 14 años. Con el paso del tiempo, la relación se formalizó en matrimonio y fruto de esa unión nacieron dos hijas. Durante años compartieron una vida familiar estable, pero el vínculo terminó por romperse cuando el sentimiento se fue desgastando.

La tranquilidad se quebró definitivamente en 2009, cuando salió a la luz la presencia de una joven piurana llamada Monserrat Seminario, con quien el humorista mantenía una relación paralela mientras aún estaba casado. En ese momento, ella ya se encontraba embarazada, hecho que desató un escándalo mediático.

En esta nota repasamos quién fue Mery Espinoza, la esposa de Melcochita, y los hechos que rodearon su fallecimiento poco tiempo después de que el artista admitiera públicamente haber sido infiel.

¿Qué provocó la separación entre Melcochita y Mery Espinoza?

A mediados de 2009, el matrimonio llegó a su fin luego de que Melcochita decidiera abandonar el hogar conyugal para iniciar convivencia con Monserrat Seminario. Meses después, en julio de ese mismo año, nació Constanza, la hija que tuvo con su nueva pareja.

Por entonces, el cómico aceptó ante las cámaras que había cometido una traición, ya que la relación extramatrimonial ocurrió cuando aún no estaba legalmente separado. “Sé que esto traerá muchos problemas. Por eso le pido disculpas a mi esposa, cometí un error”, confesó, mostrando temor por las consecuencias de sus actos.

Mery Espinoza, por su parte, manifestó su preocupación por su delicado estado de salud. Reveló que había sido sometida a una operación por aneurisma y que cualquier impresión fuerte podía poner en riesgo su vida. “Él me prometía que yo era la única. ¿Cómo se le ocurre, a su edad, hacer esto sabiendo mi condición?”, declaró con evidente angustia.

¿De qué falleció Mery Espinoza?

El 5 de octubre de ese mismo año, Mery Espinoza falleció a los 52 años tras sufrir un aneurisma cerebral. Permaneció varios días internada en el Hospital Guillermo Almenara, pero no logró superar las complicaciones provocadas por la hemorragia.

Su repentina muerte causó conmoción, ya que apenas dos meses antes había aparecido sonriente en una entrevista con Jaime Bayly. Familiares de la fallecida responsabilizaron emocionalmente a Melcochita por lo ocurrido, acusación que el propio artista no negó.