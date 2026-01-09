Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

Mery Espinoza y Melcochita compartieron muchos años juntos. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad
    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Melcochita inició su historia de amor con Mery Espinoza cuando ella era apenas una adolescente de 14 años. Con el paso del tiempo, la relación se formalizó en matrimonio y fruto de esa unión nacieron dos hijas. Durante años compartieron una vida familiar estable, pero el vínculo terminó por romperse cuando el sentimiento se fue desgastando.

    La tranquilidad se quebró definitivamente en 2009, cuando salió a la luz la presencia de una joven piurana llamada Monserrat Seminario, con quien el humorista mantenía una relación paralela mientras aún estaba casado. En ese momento, ella ya se encontraba embarazada, hecho que desató un escándalo mediático.

    wapa.pe

    En esta nota repasamos quién fue Mery Espinoza, la esposa de Melcochita, y los hechos que rodearon su fallecimiento poco tiempo después de que el artista admitiera públicamente haber sido infiel.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Yessenia Villanueva confiesa cómo vive aterrada por las deportaciones en EE.UU.: “Evito a policías y no firmo nada”

    ¿Qué provocó la separación entre Melcochita y Mery Espinoza?

    A mediados de 2009, el matrimonio llegó a su fin luego de que Melcochita decidiera abandonar el hogar conyugal para iniciar convivencia con Monserrat Seminario. Meses después, en julio de ese mismo año, nació Constanza, la hija que tuvo con su nueva pareja.

    Por entonces, el cómico aceptó ante las cámaras que había cometido una traición, ya que la relación extramatrimonial ocurrió cuando aún no estaba legalmente separado. “Sé que esto traerá muchos problemas. Por eso le pido disculpas a mi esposa, cometí un error”, confesó, mostrando temor por las consecuencias de sus actos.

    Mery Espinoza, por su parte, manifestó su preocupación por su delicado estado de salud. Reveló que había sido sometida a una operación por aneurisma y que cualquier impresión fuerte podía poner en riesgo su vida. “Él me prometía que yo era la única. ¿Cómo se le ocurre, a su edad, hacer esto sabiendo mi condición?”, declaró con evidente angustia.

    wapa.pe

    ¿De qué falleció Mery Espinoza?

    El 5 de octubre de ese mismo año, Mery Espinoza falleció a los 52 años tras sufrir un aneurisma cerebral. Permaneció varios días internada en el Hospital Guillermo Almenara, pero no logró superar las complicaciones provocadas por la hemorragia.

    Su repentina muerte causó conmoción, ya que apenas dos meses antes había aparecido sonriente en una entrevista con Jaime Bayly. Familiares de la fallecida responsabilizaron emocionalmente a Melcochita por lo ocurrido, acusación que el propio artista no negó.

    Visiblemente afectado, el humorista expresó su arrepentimiento en el programa de Magaly Medina. “Me siento fatal, no puedo sacarme esta culpa del pecho. Aunque mis hijas me dicen que no me castigue, no puedo evitarlo”, declaró entre lágrimas, revelando además que, antes de morir, le prometió a Mery hacerse cargo y velar siempre por el bienestar de sus hijas.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ¿Quién fue Mery Espinoza? La exesposa de Melcochita que perdió la vida tras una dura batalla contra una grave enfermedad

    Ex de Sheyla que fue abandonado a puertas del altar, reaparece y se va con todo contra modelo

    Hija mayor de Pamela López se luce con Paul Michael, saliente de su madre en impensada situación

    Salvador del Solar sorprende al confesar lo enamorado que está de Ana María Orozco: "Como si descubriera un tesoro"

    Magaly Medina impresiona al mostrar su nuevo rostro tras someterse a delicada operación de siete horas

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Paredes revela conversación con Rodrigo Cuba por apoyar comentario sobre que le pinta el cabello a su hija: “¿Qué te pasa?”

    Viuda de Pedro Suárez Vértiz hace reveladora confesión sobre el recordado cantautor peruano

    Madre del actor Santiago Suárez se conmueve al verlo vender marcianos tras perderlo todo: "El trabajo dignifica"

    Tula Rodríguez rompe el silencio tras rumores de romance con Fernando Niño: "Es un hermoso, un chico bueno"

    Kike Suero ningunea al elenco del ‘Jirón del Humor’: “No me llegan al dedo del pie”

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;