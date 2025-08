Melcochita volvió a estar en el ojo público tras confesar en ‘ El valor de la verdad’ que fue infiel en varias de sus relaciones pasadas. Lo que parecía una revelación controlada terminó en un incómodo momento en vivo. Su esposa Monserrat Seminario no dudó en sacarle en cara un episodio que lo dejó sin palabras.

Melcochita no se guardó nada. Durante su paso por el programa de Beto Ortiz, el comediante decidió sincerarse sobre su agitada vida sentimental. Admitió que fue infiel, aunque aclaró que todo ocurrió “antes” de iniciar su relación con Monserrat, su actual esposa. Sin embargo, ella no se quedó callada y soltó una historia que sorprendió a todos.

“Y yo buscándolo en hospitales… Estabas conmigo, tenía a mi hija recién nacida”, reveló Monserrat con la voz firme, al recordar una desaparición de seis días que dejó al público helado. El comediante intentó defenderse alegando que en ese entonces todavía no estaban casados, pero ella lo frenó en seco: “Vivías conmigo, no fastidies”, respondió con dureza, provocando algunas risas nerviosas entre los presentes.

Melcochita, visiblemente incómodo, no logró esquivar los recuerdos que su esposa sacó a la luz. Aunque trató de tomárselo con humor, reconoció que había sido infiel “con casi todas” sus anteriores parejas. Incluso recordó, entre carcajadas, a una exnovia extranjera: “Tenía una francesa de Montreal, hermosa, de dos metros”.

Pero Monserrat no parecía dispuesta a dejar pasar las bromas. Cuando el conductor le preguntó si le creía a su esposo, ella respondió con ironía: “Me faltan dedos para contar”. Una frase que dejó claro que las heridas del pasado aún no cicatrizan del todo.

Además, trató de establecer sus propios límites para lo que considera una falta grave. “Mientras no me vean entrando a un hotel o falte un día en casa, todo está bien”, argumentó con naturalidad, como si eso bastara para calmar las aguas. Pero Monserrat, su esposa, no compartía esa lógica.