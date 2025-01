Asimismo, Seminario ha salido al frente al aclarar el valor de la herencia que dejará. Además, aseguró que no habrá disputas dentro de la familia por dicha cantidad.

A diferencia de lo que el público puede pensar, Monserrat Seminario declaró al programa 'Todo se filtra' que la herencia de Melcochita no es mucha y que el único bien que tiene es un automóvil.

"Es su decisión. Al final, lo único que tiene es su carro. Él sabe a quién se lo dejará. Yo no voy a pelear por cosas insignificantes. Solo me preocupa la salud de mi esposo, que esté tranquilo y disfrute de sus pequeñas", afirmó.

“Yo pienso que es una buena idea… No sé de qué fortuna me hablas… él siempre ha vivido su momento… Yo lo único que le recomiendo y siempre le he dicho a Monserrat es que ahora aproveche y estudie algo, sepa una carrera porque ella es cincuenta años mejor que él”, dijo Susan.