"Cuando una persona te quiere te anda fregando 'que cuídate, que no hagas esto' (...) 'Te tengo cariño no quiero que te andas enfermando. No fumes, no hagas esto, lo grababa y le mandaba a su esposa (...) Yo le dije 'Ricky hay que hacer un evento, el año pasado, los ingresos son para ti, puedes recibir una buena cantidad y operarte", expresó.