Luigui Carbajal comienza el año sorprendiendo a sus seguidores con un anuncio que promete revolucionar la escena musical tropical: el lanzamiento de su propia orquesta, "Los Carbajal". Pero lo que ha captado la atención de todos no es solo el proyecto en sí, sino el inesperado cantante que lo acompaña en esta nueva etapa.

El cantante, que durante años fue un ícono de la música juvenil, ahora busca conquistar a nuevas generaciones con un estilo fresco y renovado. Su orquesta no solo contará con músicos de alto nivel, sino que tendrá como coprotagonista a un aliado musical que nadie esperaba. ¿Quién es este misterioso cantante que promete sorprender a todos? La respuesta ha generado intriga en sus fanáticos, quienes están ansiosos por conocer los detalles de esta colaboración que promete romper esquemas.

"Mi empresa tiene un contrato con Luisito para que cumpla las fechas ya pactadas. Si él quiere seguir trabajando conmigo, yo estaré contento. No cantaré ni una canción de Skandalo porque la propuesta es totalmente diferente. No quiero retroceder, quiero avanzar", dijo a un medio local. Con "Los Carbajal", Luigui no solo apuesta por la música, sino también por la reinvención y la consolidación de su legado artístico.