La actriz y presentadora Melissa Paredes está pasando por uno sus mejores momentos, tras pasar por un escandaloso divorcio que la tuvo separada por un tiempo de su hija y le cerró varias puertas laborales , pero como el ave Fénix no solo resurgió en la pantalla chica, sino que su amor con Anthony Aranda crece y se vuelve más fuerte. No obstante, algunos seguidores han interpretado una de sus publicaciones como una indirecta para su exesposo, Rodrigo Cuba.

“Mi baile inolvidable va a ser mi relación actual, porque me niego a volver a pasar todo con alguien más. Lit me enseñó a bailar, me enseñó a amar”, se logra leer en el post de la exchica reality.