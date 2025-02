Un momento inesperado hizo vibrar el set de Radio Nueva Q cuando Susana Alvarado y Paco Bazán "sellaron su amor" en una ceremonia improvisada en vivo, con la participación especial de Edwin Sierra e Yrma Guerrero. Los fanáticos no podían creer lo que veían, y las reacciones no se hicieron esperar. ¡Descubre todo sobre este emotivo evento!

En sus historias de la red social, la cantante dejó entrever que se encontraría viviendo un momento muy especial con una persona que la hace sentir muy bien. "Si me ven con el chico que resuelve, que me da flores sin pedírselas, que me trata como una reina y que me hace reír a cada 5 minutos, déjenme ahí, quiero estar", se lee en el mensaje que fue tomado por usuarios como una indirecta sobre su vida amorosa.