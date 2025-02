“Somos dos personas solteras. Tengo 14 años en este negocio y jamás he abierto las puertas de mi corazón. Nunca he contado mi historia personal. En estos últimos años, tuve licencia en este humilde show y conté un poco de mi vida privada, pero aprendí la lección: cuando uno abre una puerta, permite que mucha gente que uno no quiere que ingrese lo haga. Entonces, lo que puedo decir es que a las pruebas me remito, ni pi, ni ja. ¡Sigamos disfrutando!”, sostuvo.