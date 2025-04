Pamela Franco , por su parte, no tardó en responder. A través de su cuenta de Instagram, la cantante reposteo el video donde se les ve en actitudes muy cariñosas y escribió un mensaje que sugiere que no atraviesa el mejor de los momentos. "Te amo mucho, juntitos es menos pesado todo. Me hace bien saber que estás ahí. Hasta el fin del mundo, mi amor" , manifestó, acompañando su respuesta con un emoji de carita triste y un corazón rojo.

La cantante contó que le dejó en claro a su pareja que no toleraría una traición prolongada. "Yo le he dicho ya: ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo’. No te demores mucho porque ni el tiempo, ni la oportunidad regresan", aseguró, demostrando su carácter firme.