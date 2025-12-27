Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
CONFIRMADO | Horario de atención de Metro, Makro, Plaza Vea, Tottus y más supermercados hasta el 31

Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

Tras oficializar su relación, Lis Padilla enfrentó las críticas en redes sociales, defendió su decisión con firmeza y aseguró que vive su romance con honestidad y sin máscaras.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”
    Lis Padilla defiende su relación con Tania Pinedo y niega que sea ‘armani’. | Composición Wapa
    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

    Lis Padilla rompió su silencio luego de oficializar su relación con la influencer Tania Pinedo y recibir una ola de críticas en redes sociales. La tiktoker decidió pronunciarse públicamente para aclarar su postura y defender su historia de amor.

    A través de un mensaje sincero, aseguró que vive un momento de plenitud personal, apostando por la autenticidad, la libertad emocional y el derecho a expresar sus sentimientos sin temor al qué dirán.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Darinka Ramírez se separaría del padre de su segunda hija tras anunciar embarazo, según vidente: "Por Jefferson Farfán..."

    Lis Padilla se pronuncia tras las críticas por oficializar a su novia

    La confirmación pública de su relación, realizada hace una semana, generó gran impacto tanto en redes sociales como en la prensa de espectáculos. Lis Padilla explicó que su historia con Tania Pinedo nació de forma natural y auténtica, sin planes previos.

    wapa.pe

    “Hace cinco meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real”, afirmó en un mensaje. La oficialización se llevó a cabo en un espacio al aire libre de la selva de San Martín, mediante una ceremonia privada y familiar, donde ambas compartieron un momento emotivo junto a sus seres queridos y una decoración especial.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Ale Venturo cuestiona a padres que regalan celulares a sus hijos: "Crían al parásito del mañana"

    Ante la exposición mediática y los comentarios generados en redes, Padilla reafirmó su decisión de vivir con libertad y honestidad. En un video difundido en TikTok, expresó: “Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente”. También resaltó la esencia de su relación al señalar: “El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad”.

    wapa.pe

    Dirigiéndose tanto a seguidores como a detractores, agregó: “No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo sí la entiendo”, dejando clara su postura de vivir sin culpas y con valentía.

    Además, durante la ceremonia, reconoció los retos de hacer pública una relación diversa en una sociedad tradicional: “No crean que esto es tan simple, de reunir a las familias, sobre todo cuando vives en una sociedad tradicional, esto es totalmente diferente, lo sé, soy consciente, les agradezco a todos por estar aquí”, sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Ale Venturo cuestiona a padres que regalan celulares a sus hijos: "Crían al parásito del mañana"

    Darinka Ramírez se separaría del padre de su segunda hija tras anunciar embarazo, según vidente: "Por Jefferson Farfán..."

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    María Pía Copello SE DESPIDE de su hijo Samuel en plenas fiestas navideñas: "Ya no regresa con nosotros"

    Lo más vistos en Farándula

    Hija de Guillermo Dávila LE DA LA ESPALDA tras enterarse que NEGÓ a su hijo peruano Vasco Madueño

    Gabriela Villanueva emociona al revelar su plan tras ganar S/20.000 en 'Yo Soy'

    Así fue la polémica reacción de las candidatas del Miss Grand Perú ante la coronación de Luciana Fuster como ganadora

    María Pía Copello reveló un nuevo ‘EMBARAZO’ tras 12 años y generó REACCIONES de sus seguidores: “Ya no se puede ocultar”

    Jazmín Pinedo ataca a Pamela López por compartir videollamada de Christian Cueva “ebrio”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;