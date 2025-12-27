Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

Tras oficializar su relación, Lis Padilla enfrentó las críticas en redes sociales, defendió su decisión con firmeza y aseguró que vive su romance con honestidad y sin máscaras.

Lis Padilla rompió su silencio luego de oficializar su relación con la influencer Tania Pinedo y recibir una ola de críticas en redes sociales. La tiktoker decidió pronunciarse públicamente para aclarar su postura y defender su historia de amor.

A través de un mensaje sincero, aseguró que vive un momento de plenitud personal, apostando por la autenticidad, la libertad emocional y el derecho a expresar sus sentimientos sin temor al qué dirán.

Lis Padilla se pronuncia tras las críticas por oficializar a su novia

La confirmación pública de su relación, realizada hace una semana, generó gran impacto tanto en redes sociales como en la prensa de espectáculos. Lis Padilla explicó que su historia con Tania Pinedo nació de forma natural y auténtica, sin planes previos.

“Hace cinco meses conocí a Tania Pinedo y mi corazón habló claro. No fue planeado, no fue buscado, solo fue real”, afirmó en un mensaje. La oficialización se llevó a cabo en un espacio al aire libre de la selva de San Martín, mediante una ceremonia privada y familiar, donde ambas compartieron un momento emotivo junto a sus seres queridos y una decoración especial.

Ante la exposición mediática y los comentarios generados en redes, Padilla reafirmó su decisión de vivir con libertad y honestidad. En un video difundido en TikTok, expresó: “Esta soy yo, con mi pasado, mis aprendizajes y mi presente”. También resaltó la esencia de su relación al señalar: “El amor no borra lo que fuiste, suma a lo que eres hoy. Y yo elijo vivir desde la verdad”.

Dirigiéndose tanto a seguidores como a detractores, agregó: “No todo el mundo va a entender tu historia, y está bien. Yo sí la entiendo”, dejando clara su postura de vivir sin culpas y con valentía.