Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿No van a regresar? El chico reality llegó a su programa de streaming ‘La Manada Galática’ para brindar declaraciones sobre lo acontecido en el ampay que presentó Magaly Medina.
“Sé que le fallé, sé que la decepciones, le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Sé que cuando uno ya cometió el error, salir a pedir disculpas no tiene ningún mérito pero eso no quiere decir que no sinceras.”
“Onelia es la mejor mujer que he conocido en mi vida, nunca estuve a la altura, yo lo sé perfectamente, sé que la perdí, me toca asumirlo, asimilarlo y aprender a sobrellevarlo, es todo lo que tengo que decir”