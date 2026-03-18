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Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón

Mario Irivarren se presentó en el programa ‘La Manada’ tras el ampay junto a Said Palao y Francho Salvatierra.

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    Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón
    Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Youtube
    Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón

    ¿No van a regresar? El chico reality llegó a su programa de streaming ‘La Manada Galática’ para brindar declaraciones sobre lo acontecido en el ampay que presentó Magaly Medina.

    “Sé que le fallé, sé que la decepciones, le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Sé que cuando uno ya cometió el error, salir a pedir disculpas no tiene ningún mérito pero eso no quiere decir que no sinceras.”

    “Onelia es la mejor mujer que he conocido en mi vida, nunca estuve a la altura, yo lo sé perfectamente, sé que la perdí, me toca asumirlo, asimilarlo y aprender a sobrellevarlo, es todo lo que tengo que decir”

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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