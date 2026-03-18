Mario Irivarren se presentó en el programa ‘La Manada’ tras el ampay junto a Said Palao y Francho Salvatierra.

Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Youtube

Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Youtube

¿No van a regresar? El chico reality llegó a su programa de streaming ‘La Manada Galática’ para brindar declaraciones sobre lo acontecido en el ampay que presentó Magaly Medina.

“Sé que le fallé, sé que la decepciones, le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Sé que cuando uno ya cometió el error, salir a pedir disculpas no tiene ningún mérito pero eso no quiere decir que no sinceras.”