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Pasajes interprovinciales suben por Fiestas Patrias: conoce las nuevas tarifas en los terminales

Los pasajes interprovinciales registran fuertes aumentos por la alta demanda de viajeros durante Fiestas Patrias. Conoce qué rutas presentan alzas, qué derechos tienen los pasajeros y las recomendaciones de Indecopi.

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    Pasajes interprovinciales suben por Fiestas Patrias: conoce las nuevas tarifas en los terminales
    Pasajeros esperan precios altos por el feriado largo por Fiestas Patrias.
    Pasajes interprovinciales suben por Fiestas Patrias: conoce las nuevas tarifas en los terminales

    Con la llegada del feriado largo por Fiestas Patrias, miles de personas comenzaron a movilizarse hacia distintos puntos del país. Sin embargo, quienes acudieron a los terminales terrestres de Lima se encontraron con una situación que ha generado preocupación: el aumento en el costo de los pasajes hacia diversas regiones.

    El incremento se registra en medio del crecimiento de la demanda de viajeros que buscan reunirse con sus familias o aprovechar los días de descanso para hacer turismo dentro del país.

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    Usuarios reportan alzas y advierten que los precios podrían seguir aumentando

    Pasajeros que acudieron al terminal ubicado en la avenida 28 de Julio aseguraron que las tarifas comenzaron a elevarse conforme se acercan las celebraciones por el 28 de julio.

    “Suben a veces hasta el doble o de repente después van a subir más, pero por el momento no”, indicó una pasajera.

    El aumento también fue reportado por viajeros que buscaban boletos hacia ciudades del sur, entre ellas Chincha, Pisco y Palpa, donde las tarifas presentaban variaciones respecto a semanas anteriores.

    Muchos peruanos buscan salir de paseo por el feriado largo.
    Muchos peruanos buscan salir de paseo por el feriado largo.

    En paralelo, el transporte informal también registra incrementos. En algunas rutas, los autos colectivos llegan a cobrar hasta S/90 por pasajero, mientras que las minivanes ofrecen el servicio por montos cercanos a los S/70.

    La Cámara de Comercio de Lima proyecta que entre el 25 y el 29 de julio se movilizarán más de 1,9 millones de personas por turismo interno, generando un impacto económico estimado en 250 millones de dólares.

    Escasean los boletos y algunos viajeros ya no encuentran pasajes

    El aumento de pasajeros también comenzó a reflejarse en la disponibilidad de boletos. En varias empresas de transporte, los usuarios señalaron que los cupos ya se encuentran agotados.

    “Ya no hay pasajes. Cero, agotado. Ni caro, ni barato, nada. No hay”, afirmó uno de los viajeros entrevistados.

    La situación afecta tanto a quienes viajarán por vacaciones como a quienes deben desplazarse por motivos laborales. Uno de ellos explicó que no tuvo otra alternativa que asumir el incremento.

    “Trabajo en minería. Estoy regresando a Cajamarca por días libres y me tocó viajar en esta fecha”, señaló.

    Indecopi recuerda los derechos que tienen los pasajeros

    Frente al incremento del movimiento de viajeros durante el feriado largo, Indecopi recordó que las empresas de transporte terrestre deben cumplir con diversas obligaciones para garantizar un servicio adecuado.

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    La entidad informó que entre 2025 y 2026 se impusieron 317 sanciones a 129 empresas de transporte terrestre, acumulando multas equivalentes a 1.476,1 UIT, principalmente en Lima, Puno y Cusco.

    Asimismo, recordó que las compañías están obligadas a respetar los asientos preferenciales destinados a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y pasajeros que viajan con bebés.

    En caso de que un usuario no pueda realizar el viaje, tiene la posibilidad de transferir el boleto a otra persona o solicitar la reprogramación del servicio, siempre que el trámite se realice con al menos 24 horas de anticipación.

    Respecto al equipaje, Indecopi recomienda exigir el comprobante correspondiente y declarar previamente cualquier objeto de valor para evitar inconvenientes durante el traslado.

    Si los consumidores consideran vulnerados sus derechos, pueden presentar un reclamo a través de los canales oficiales habilitados por la institución.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pasajes interprovinciales suben por Fiestas Patrias: conoce las nuevas tarifas en los terminales
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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