Roberto Martínez responde luego de que Gisela Valcárcel lo nombrara y aclara cómo es su relación actualmente

Roberto Martínez rompió su silencio luego de que Gisela Valcárcel lo mencionara en su libro y habló sobre la relación que mantiene actualmente con su exesposa tras varios años de su separación.

Las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel sobre su matrimonio con Roberto Martínez volvieron a poner a la expareja en el centro de la conversación pública. Luego de que la conductora revelara detalles de esa etapa de su vida en la presentación de su libro, el exfutbolista decidió pronunciarse y explicar cuál es el vínculo que mantiene con la popular Señito.

Aunque durante años ambos fueron una de las parejas más mediáticas de la televisión peruana, Martínez aseguró que hoy prefiere recordar esa historia con tranquilidad y sin alimentar polémicas. Sus declaraciones llegaron poco después de que Gisela confesara que incluso pensó en llamarlo tras mencionar algunos episodios de su matrimonio en su publicación.

Roberto Martínez se pronuncia tras ser mencionado por Gisela Valcárcel

Consultado sobre las declaraciones de su exesposa, Roberto Martínez dejó en claro que recibió con normalidad las palabras de la conductora y evitó generar una controversia alrededor del tema.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel se casaron el 10 de junio de 1995.

"Todo bien con Gisela, siempre le voy a desear lo mejor. Me parece muy bien que saque su libro y le deseo muchos éxitos", expresó.

El exfutbolista también explicó que no ha conversado recientemente con la presentadora, aunque eso no significa que exista algún conflicto entre ambos. Por el contrario, señaló que guarda respeto por la etapa que compartieron y por todo lo que vivieron durante su matrimonio.

¿Cómo tomó las revelaciones sobre su matrimonio?

Roberto Martínez afirmó que cada persona tiene derecho a contar su propia historia y consideró que Gisela está en libertad de narrar cómo vivió aquellos momentos. "Es su libro y ella puede contar lo que sintió. Yo respeto totalmente eso", comentó.

Sus declaraciones contrastan con el impacto que generaron las confesiones de Gisela Valcárcel, quien reveló que uno de los capítulos de El poder de ser tú está dedicado al dolor que experimentó tras el fin de su matrimonio con el exdeportista. La conductora precisó que el contenido del libro no busca exponer a Roberto, sino relatar sus propias emociones en esa etapa de su vida.