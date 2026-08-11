¡PRIORIZA SU EMBARAZO! Silvia Cornejo toma distancia de Jean Paul Gabuteau tras la infidelidad : “No es bueno estar cargándose esas cosas”

Silvia Cornejo rompe su silencio tras nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez y revela cómo afronta la polémica durante su embarazo.

Silvia Cornejo toma drástica decisión sobre su relación con el papá de sus hijos.

Silvia Cornejo toma drástica decisión sobre su relación con el papá de sus hijos.

Silvia Cornejo decidió pronunciarse luego de que Jean Paul Gabuteau volviera a quedar expuesto junto a Analía Jiménez. La situación ocurre en un momento especialmente sensible para la exreina de belleza, quien se encuentra embarazada de su segundo hijo con el empresario.

Después de varios años evitando referirse públicamente a los problemas de su relación, Cornejo explicó que esta vez necesita tomar decisiones pensando principalmente en su tranquilidad y en el bienestar de sus hijos.

“Siempre he preferido mantenerme callada para cuidar, para proteger. Pero esta vez yo sí tengo que ahora ver por mi estabilidad emocional y la de mis hijos que viene. Ahorita tengo uno ya de nueve años y uno que viene en camino”, expresó la modelo para 'Magaly TV La Firme' este diez de agosto.

La exconductora dejó entrever así que atravesaría un complicado momento familiar luego de la difusión de nuevas imágenes que vuelven a relacionar a su pareja con Analía Jiménez.

Silvia Cornejo prioriza su embarazo tras nueva polémica

Cornejo reconoció que su avanzado estado de gestación ha cambiado la manera en la que debe afrontar esta situación. Pese al impacto emocional que habría significado lo ocurrido, aseguró que intenta mantener la tranquilidad por el bebé que espera.

“Entonces es lo que ahorita me tocó vivir y lo tengo que tomar con mucha tranquilidad, porque sé que en el estado que estoy, sí, estoy en un estado avanzado de gestación, tengo que estar tranquila”, declaró.

Además, la modelo señaló que también está preocupada por su hijo mayor, de nueve años, quien podría comenzar a preguntarse qué sucede debido a la exposición mediática que rodea a sus padres.

“Y también porque tengo un hijito ya grande que cualquier cosa se puede estar preguntando y prefiero ahorita evitar y que esté tranquilo también él emocionalmente, ¿no?”, manifestó.

Silvia Cornejo habría llegado a su límite con Jean Paul Gabuteau

Esta no sería la primera crisis que atraviesa la pareja. Durante los últimos años, Jean Paul Gabuteau ha sido relacionado con presuntas infidelidades, situaciones frente a las cuales Silvia optó por mantener silencio y continuar con su relación.

Sin embargo, la aparición de nuevas imágenes junto a Analía Jiménez habría marcado un punto distinto para la exreina de belleza. Esta vez, Cornejo dejó claro que su prioridad será proteger su estabilidad emocional y la de sus hijos.