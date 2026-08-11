Caso Naldy Saldaña: Fernanda Urbina y Anely Dávila responden por POLÉMICA BURLA en La Bella Luz

'Magaly TV: La Firme' presentó la polémica actuación de Fernanda Urbina y Anely Dávila , de La Bella Luz, quienes parodiaron un incidente delicado de tocamientos a Naldy Saldaña . ¿Qué declararon ambas sobre sus acciones?

Magaly Medina expresó su total descontento al revelar la escena en la que Fernanda Urbina y Anely Dávila, cantantes del grupo La Bella Luz, participaron el fin de semana pasado durante su retorno a los escenarios. Esto ocurrió tras la polémica por Naldy Saldaña, quien denunció haber sufrido acoso por parte del director Óscar Custodio. Las artistas realizaron una controvertida imitación de las escenas del incidente y hablaron al respecto.

Fernanda Urbina y Anely Dávila, del grupo La Bella Luz, se expresan sobre la imitación de un incidente delicado con Naldy Saldaña

Luego de afirmar que no sabían del acoso a Naldy Saldaña, durante una conferencia entre lágrimas, Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de La Bella Luz, provocaron indignación durante su más reciente concierto en Tarapoto. Este evento simbolizó su regreso al escenario en medio de la controversia.

Además de enviar indirectas sobre que pronto todo sería revelado y mejores cosas llegarían, la actuación de las cantantes causó desagrado. La pelirroja tomó nota de la desafortunada representación, mientras las intérpretes aseguraban que se solidarizaban con su excompañera, quien había afirmado que ellas sabían del acoso de César Chávez.

Durante su presentación, las cantantes sorprendieron al adoptar un comportamiento extraño, tocándose mutuamente mientras se reían. Para la pelirroja, esto parecía una parodia directa de los polémicos videos donde se veía al director realizar tocamientos inapropiados sin el consentimiento de la cantante.

La escena provocó críticas severas contra las artistas y fue Fernanda Urbina quien habló sobre el tema, aunque no para disculparse por lo que claramente fue un intento de burla respecto a un asunto delicado.

La artista compartió una conversación reveladora con una mujer que le criticaba por las imágenes estrepitosas y, en lugar de aclarar lo sucedido, mostró su incomodidad por el tono del reclamo y realizó un llamado desesperado.

Fernanda Urbina, de ‘La Bella Luz’, responde a controversia por imitar incidente de tocamientos indebidos hacia Naldy Saldaña

"Hija de p... muy bien actúas burlándote de Naldy, ¿no? Ojalá te m... las dos feas, envidiosas de la belleza de Naldy...", escribió la crítica con términos insultantes.

"Paren por favor, ya basta con todo esto", escribió Urbina exponiendo el abuso verbal del que fue objeto. Posteriormente, Anely respaldó a su compañera reposteando su publicación, aunque tampoco ofreció disculpas por lo acontecido.

Es importante señalar que esta no es la primera ocasión en que Urbina se encuentra en el centro de la polémica por sus declaraciones acerca del tema, ya que durante una conferencia de prensa, describió como un incidente vergonzoso lo que en realidad constituye un crimen contra la libertad sexual.