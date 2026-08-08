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Silencio sísmico en Perú | IGP señala las regiones con mayor exposición ante un posible terremoto de 8.8

El Instituto Geofísico del Perú alerta sobre un incremento en la probabilidad de un sismo magnitud 8,8 debido a la acumulación de estrés sísmico.

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    ¡Precaución es clave! Recientes movimientos sísmicos, como los registrados en Junín, han llevado al presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a señalar una significativa acumulación de energía tectónica frente a Lima. Este fenómeno, conocido como silencio sísmico, podría aumentar el riesgo de un terremoto de magnitud 8,8. Tavera aclara que predecir el día exacto es imposible.

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    Potencial Terremoto de 8,8 en Lima: IGP examina riesgo en placas tectónicas

    Tavera del IGP informó que estudios geodésicos han identificado una sección de aproximadamente 400 kilómetros donde las placas tectónicas están acopladas, lo que implica una acumulación de tensión sísmica.

    ¿Dónde están las placas acopladas? Según investigaciones, se encuentran frente a Lima y abarcan la región desde Nasca hasta Chala, con probable repercusión en áreas costeras cercanas, como el sur de Moquegua y Tacna.

    El historial sísmico de la costa peruana muestra que es un área propensa a terremotos destructivos, como el sismo del 28 de octubre de 1746 en el Callao, con una magnitud estimada entre 8,8 y 9,0.

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    Áreas Más Expuestas a un Terremoto de Gran Magnitud en Lima

    Estudios del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y el Ministerio de Vivienda identificaron los distritos de Lima más vulnerables debido a suelos inestables y construcciones precarias. Estos distritos son:

    • Ancón
    • Ate
    • Carabayllo
    • Chorrillos, principalmente cerca del Pantano de Villa.
    • Comas
    • Independencia
    • Santa Rosa
    • San Juan de Lurigancho
    • Villa María del Triunfo
    • Villa El Salvador
    • Ventanilla

    Tavera insta a la ciudadanía a participar en simulacros, realizar simulaciones en el hogar y fortalecer la preparación en escuelas, lugares de trabajo y comunidades para mitigar los efectos de un posible evento sísmico.

    SOBRE EL AUTOR:
    Silencio sísmico en Perú | IGP señala las regiones con mayor exposición ante un posible terremoto de 8.8
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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