Hace 277 años que no se ha liberado la tensión entre las placas tectónicas, por lo que el IGP ha investigado posibles áreas donde podría ocurrir este sismo .

Pronto se registrará un FUERTE terremoto en Perú a causa de la tensión acumulada por la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica en la costa peruana. Esta región ha estado acumulando energía sin liberar desde el poderoso sismo de 1746, el cual tuvo una magnitud de 8.8.

Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú ha previsto que un terremoto de magnitud similar podría ocurrir en la costa peruana. Aunque la fecha exacta del sismo se desconoce, el IGP ha utilizado tecnología avanzada para poder obtener información detallada acerca de la zona probable de ocurrencia, cómo se percibiría en la superficie y las posibles consecuencias de este evento.

¿Dónde se originaría este terremoto?

A lo largo de la costa peruana existen áreas de fricción entre las placas tectónicas, pero algunas son más propensas a un sismo de gran magnitud. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la zona más vulnerable a un evento devastador se encuentra entre las regiones de Ica y Lima, especialmente entre Pisco y Huacho.

De acuerdo con el IGP, en la provincia de Lima, un terremoto de magnitud 8.8 causaría un movimiento del suelo superior a los 500 cm/s² en Lima Metropolitana, entre 700 y 900 cm/s² en el Callao, y hasta 1.100 cm/s² en Ventanilla. Para poner estas cifras en contexto, durante el terremoto de Pisco en 2007, los suelos de la ciudad de Ica registraron un valor máximo promedio de 400 cm/s², mientras que en Lima fue de 80 cm/s².

¿Cuáles serían las consecuencias de este terremoto?

Según el informe más reciente del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), publicado en diciembre de 2020, en caso de producirse un terremoto de magnitud 8.8, cerca del 76% de la población de las ciudades de Lima y Callao estaría expuesta a un nivel de riesgo catalogado como muy elevado. Esto podría afectar aproximadamente a siete millones de personas, según el análisis.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia frente a un sismo?

La mochila de emergencia debe incluir un kit de primeros auxilios, comida enlatada, agua embotellada, chocolate, una manta térmica, linterna, radio, silbato y efectivo en monedas, entre otros elementos esenciales.

Debe tener un peso máximo de ocho kilos y colocarse en un lugar fácilmente accesible durante la evacuación. Si la familia no tiene una mochila, puede usar un bolso, maletín, canasta u otro recipiente adecuado.

Por otro lado, la "caja de reserva" está diseñada para que una familia pueda subsistir del segundo al cuarto día después de una emergencia. Contiene alimentos enlatados o deshidratados, agua embotellada, galletas, ollas, caramelos, chocolate, ropa, termo, pilas de repuesto, radio, linternas y artículos de higiene, como pañales si hay niños pequeños en casa.

Es crucial almacenar la caja de reserva en un lugar seco y protegido, y revisar periódicamente su contenido para reemplazar los productos que estén próximos a caducar.

¿Qué es un sismo?

Un sismo, también conocido como terremoto, es un fenómeno natural caracterizado por la sacudida y desplazamiento de la superficie terrestre. Esta sacudida es causada por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. Los sismos pueden variar en magnitud, desde leves temblores que apenas se sienten, hasta eventos devastadores que pueden causar grandes daños a estructuras y pérdida de vidas.

¿Qué dispositivos electrónicos debes tener en tu mochila?