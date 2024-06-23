IGP lanza contundente advertencia: Terremoto de 8.8 grados en Lima es inminente y aquí están los epicentros
Pronto se registrará un FUERTE terremoto en Perú a causa de la tensión acumulada por la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica en la costa peruana. Esta región ha estado acumulando energía sin liberar desde el poderoso sismo de 1746, el cual tuvo una magnitud de 8.8.
Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú ha previsto que un terremoto de magnitud similar podría ocurrir en la costa peruana. Aunque la fecha exacta del sismo se desconoce, el IGP ha utilizado tecnología avanzada para poder obtener información detallada acerca de la zona probable de ocurrencia, cómo se percibiría en la superficie y las posibles consecuencias de este evento.
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¿Dónde se originaría este terremoto?
A lo largo de la costa peruana existen áreas de fricción entre las placas tectónicas, pero algunas son más propensas a un sismo de gran magnitud. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la zona más vulnerable a un evento devastador se encuentra entre las regiones de Ica y Lima, especialmente entre Pisco y Huacho.
De acuerdo con el IGP, en la provincia de Lima, un terremoto de magnitud 8.8 causaría un movimiento del suelo superior a los 500 cm/s² en Lima Metropolitana, entre 700 y 900 cm/s² en el Callao, y hasta 1.100 cm/s² en Ventanilla. Para poner estas cifras en contexto, durante el terremoto de Pisco en 2007, los suelos de la ciudad de Ica registraron un valor máximo promedio de 400 cm/s², mientras que en Lima fue de 80 cm/s².
¿Cuáles serían las consecuencias de este terremoto?
Según el informe más reciente del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), publicado en diciembre de 2020, en caso de producirse un terremoto de magnitud 8.8, cerca del 76% de la población de las ciudades de Lima y Callao estaría expuesta a un nivel de riesgo catalogado como muy elevado. Esto podría afectar aproximadamente a siete millones de personas, según el análisis.
¿Qué debe tener la mochila de emergencia frente a un sismo?
La mochila de emergencia debe incluir un kit de primeros auxilios, comida enlatada, agua embotellada, chocolate, una manta térmica, linterna, radio, silbato y efectivo en monedas, entre otros elementos esenciales.
Debe tener un peso máximo de ocho kilos y colocarse en un lugar fácilmente accesible durante la evacuación. Si la familia no tiene una mochila, puede usar un bolso, maletín, canasta u otro recipiente adecuado.
Por otro lado, la "caja de reserva" está diseñada para que una familia pueda subsistir del segundo al cuarto día después de una emergencia. Contiene alimentos enlatados o deshidratados, agua embotellada, galletas, ollas, caramelos, chocolate, ropa, termo, pilas de repuesto, radio, linternas y artículos de higiene, como pañales si hay niños pequeños en casa.
Es crucial almacenar la caja de reserva en un lugar seco y protegido, y revisar periódicamente su contenido para reemplazar los productos que estén próximos a caducar.
¿Qué es un sismo?
Un sismo, también conocido como terremoto, es un fenómeno natural caracterizado por la sacudida y desplazamiento de la superficie terrestre. Esta sacudida es causada por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. Los sismos pueden variar en magnitud, desde leves temblores que apenas se sienten, hasta eventos devastadores que pueden causar grandes daños a estructuras y pérdida de vidas.
¿Qué dispositivos electrónicos debes tener en tu mochila?
- Batería externa (power bank): Este dispositivo te permitirá mantener cargados tu smartphone, tableta o cualquier otro equipo portátil durante más tiempo. Por lo general, las baterías externas incluyen conexiones Tipo-C o Micro USB, además de una salida USB adicional. Con una batería de 10,000 mAh, es posible recargar un teléfono de gama alta entre dos y tres veces. Se recomienda elegir una power bank resistente al agua, golpes y polvo, y que sea compacta para facilitar su transporte.
- Cargador inalámbrico: Ideal para cargar varios dispositivos al mismo tiempo, siempre y cuando sean compatibles con la tecnología de carga inalámbrica. Para evitar largas esperas, se sugiere que tenga al menos 18W de potencia de carga rápida, siendo útil en refugios sin acceso a electricidad.
- Cables USB con múltiples conexiones: Es importante contar con cables de repuesto que se ajusten a las necesidades de tus dispositivos. Los teléfonos de gama alta lanzados en los últimos dos años suelen usar Tipo-C, mientras que los modelos de gama baja pueden seguir usando micro USB.
- Teléfono de reserva: Si tienes un móvil en desuso que aún funciona, cárgalo y guárdalo en tu mochila de emergencia como respaldo en caso de que tu teléfono principal se dañe o se quede sin batería. No es indispensable que sea un smartphone; un móvil básico también cumple la función. Asegúrate de llevar un adaptador adecuado para nanoSIM, microSIM o SIM.
- Pin para retirar el SIM: Es útil llevar la herramienta para extraer la bandeja de SIM y microSD de los teléfonos, que suele venir en la caja del dispositivo. Como alternativa, puedes usar un arete o clip para cambiar la tarjeta SIM en caso de emergencia.
- Cargador USB para auto: Este accesorio debe ser compatible con el auto familiar y preferiblemente contar con múltiples puertos USB para cargar varios dispositivos a la vez. También se recomienda que tenga tecnología de carga rápida, al menos de 3.4 amperios, para mayor eficiencia.
- Audífonos con cable: Los auriculares con cable son preferibles, ya que los audífonos Bluetooth pueden agotar la batería del smartphone o tableta. Además, el cable puede funcionar como antena para sintonizar radio FM o Televisión Digital Terrestre en dispositivos móviles.
- Reloj, linterna y silbato: Aunque no son accesorios de carga, estos elementos son indispensables en una mochila de emergencia por su utilidad en situaciones críticas.