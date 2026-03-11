Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 11 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la listaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La empresa Pluz Energía Perú comunicó que llevará a cabo cortes de energía programados entre el 10 y el 15 de marzo de 2026 en diferentes distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Estas suspensiones responden a trabajos técnicos destinados al mantenimiento y mejora del sistema eléctrico.
Según informó la compañía, el servicio será interrumpido por algunas horas en zonas específicas mientras se realizan labores en la infraestructura que abastece de electricidad a estas áreas. Entérate si tu distrito se verá afectado.
Horarios y distritos afectados
Día: miércoles 11 de marzo de 2026
Distrito: Ventanilla
· Zonas / Direcciones: A.H. Keiko Sofía Fujimori Mzs. A hasta la Z (varias sub-manzanas); A.H. Los Cedros Mz. O.
· Horarios: 08:30 – 18:30
Distrito: San Martín de Porres
· Zonas / Direcciones: Urb. Brisas de Sta. Rosa; Urb. El Rosal de Sta. Rosa; Urb. Filadelfia; Urb. Residencial San Remo; Pro. Viv. Las Alamedas de Sta. Rosa; Pro. Viv. San Remo III.
· Horarios: 08:30 – 18:30
Distrito: Los Olivos
· Zonas / Direcciones: Av. El Naranjal Cdras. 14, 15; Av. Huandoy Cdra. 50; Calle Cochas Cdra. 50; Jr. Piscobamba Cdras. 14, 15.
· Horarios: 09:00 – 18:00
Distrito: San Martín de Porres / Los Olivos
· Zonas / Direcciones: Av. Huandoy Cdra. 50; Jr. Av. Huaylas Cdra. 50; Av. Los Próceres Cdra. 50; Jr. Cajay Cdra. 50; Jr. Mitobamba Cdras. 50, 51; Jr. Piscobamba Cdra. 14; Urb. Parque del Naranjal.
· Horarios: 15:00 – 18:00
Distrito: Rímac
· Zonas / Direcciones: A.H. Pampas de San Juan de Amancaes (diversas manzanas).
· Horarios: 10:00 – 14:00
Distrito: Supe
· Zona / Direcciones: Panamericana Norte Cuadra 6 del distrito de Supe Puerto.
· Horarios: 08:00 – 13:00
Distrito: Supe
· Zona / Direcciones: Centro Poblado El Sausal; ubicado en el distrito de Supe.
· Horarios: 14:00 – 18:00
Día: jueves 12 de marzo de 2026
Distrito: Cercado de Lima
· Zona / Direcciones: Av. Abancay Cdras. 4, 5; Jr. Ayacucho Cdra. 5; Jr. Cuzco Cdras. 4, 6; Jr. Antonio Miroquesada Cdra. 5.
· Horarios: 00:00 – 21:00
Distrito: Los Olivos
· Zona / Direcciones: Av. Alfredo Mendiola Cdras. 60, 61; Av. Universitaria Cdra. 51.
· Horarios: 06:00 – 18:30
Distrito: Comas
· Zona / Direcciones: 16947A Av. Maria Parado de Bellido UC 10160 Lote 1 al 7.
· Horarios: 08:00 – 18:00
Distrito: Independencia
· Zona / Direcciones: Calle 20 de Diciembre; Calle 28 de Junio; Jr. 29 de Junio; Jr. 4 de Noviembre; Calle El Mensajero; Calle El Pescador; Calle Garcilazo de la Vega; P.J. José Olaya; Jr. Chorrillos; Jr. Jorge Chavez; A.H. Santísima Cruz; A.H. Cielo Azul; A.H. 4 de Diciembre Ampl.; A.H. Nueva Generación.
· Horarios: 08:00 – 18:00
Distrito: Comas
· Zona / Direcciones: Av. José de la Torre Ugarte; Av. Universitaria Cdras. 15, 16, 72, 73; Psje. Trinidad Morán; Jr. Daniel Alcides Carrión; Jr. Mariano Necochea; Jr. Garcilazo de la Vega; Jr. Prolg. Pezet; Urb. El Retablo I Etp.; Calle La Mar.
· Horarios: 09:00 – 18:00
Distrito: San Martín de Porres
· Zona / Direcciones: A.H. Daniel Alcides Carrión; Av. Tomás Valle Cdras. 16 a 22; Coop. Cesar Vallejo; Av. 12 de Octubre; Av. Los Próceres Cdra. 6; Urb. San Pedro de Garagay; A.H. Luis Alberto Sánchez; Urb. Antares; Jr. Los Quinuales; Calle Los Eucaliptos; Calle Los Laureles; Jr. Los Sauces.
· Horarios: 09:00 – 18:00
Distrito: San Juan de Lurigancho
· Zona / Direcciones: A.H. Nueva Vida; Agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida; Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida; A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida; A.H. Nuevo Milenio; Agrup. Fam. Las Colinas de Juan Pablo II; Agrup. Fam. Suhani; A.H. Juan Pablo II Et. 1 y 2; Agrup. Fam. Campamento de Dios; Agrup. Fam. 9 de Febrero; Agrup. Fam. El Mirador de la Virgen Medalla Milagrosa; Agrup. Fam. El Molino; A.H. P.I. Nuevo Milenio Sct. Sta. Rosita Milagrosa; Agrup. Fam. Amp. Cesar Vallejo II ETP; Agrup. Fam. 30 de Agosto; Agrup. Fam. Las Praderas de San Valentín; Agrup. Mi Perú; A.H. 1 de Setiembre; Agrup. Fam. San Francisco de Asís; Agrup. Fam. El Palomar.
· Horarios: 09:00 – 18:00
Distrito: San Miguel
· Zona / Direcciones: Calle Intisuyo; Calle Collasuyo; Calle Carlos Gonzales Candamo; Calle Alfredo Icaza; Calle Contreras; Calle Munay Sencca; Calle Manuel Polo Jimenez; Calle Chinchaysuyo.
· Horarios: 10:00 – 12:30
Distrito: Pueblo Libre / Breña
· Zona / Direcciones: Jr. Gral. Varela Cdras. 19, 20; Jr. Pedro Ruiz Gallo; Calle Simón Condori; Av. Del Río Cdra. 1; Jr. Mama Ocllo; Av. Colombia; Jr. Castrovirreyna; Av. La Paz Cdra. 25.
· Horarios: 10:30 – 15:00
Distrito: Breña
· Zona / Direcciones: Jr. Gral Felipe Varela Cdra. 19.
· Horarios: 10:30 – 15:00
Día: viernes 13 de marzo de 2026
Distrito: Independencia
· Zona / Direcciones: Urb. Túpac Amaru mzs. A11, D, E, G11, H11, I11, K11, L10, L11, M10, M11, O11, P15, Q11, R10, R15, S11, W10, X10, Z10, Jr. Alca cdra. 2, Jr. Arhua cdras. 2, 3, Av. José Gabriel Condorcanqui cdras. 6, 7, 11, calle 18 cdra. 1, calle 22 cdra. 1, calle 23 cdra. 1, calle 24 cdra. 1, calle 26 cdra. 1, calle 28 cdra. 1, calle 29 cdra. 1, calle 32 cdra. 1, calle 33 cdra. 1, calle 34 cdra. 1, calle Huaytapampa cdras. 3, 4, 5, 6, calle Pallcamarca cdras. 1, 2, 3, calle Cajabamba cdras. 2, 3, calle Pampacancha cdras. 3, 4, calle Quipacocha cdras. 2, 3, A. H. El Paraíso de Belén mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Radio de SAB 4992 mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, A. H. Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, F, A. H. Corazón de Jesús mzs. A, A1, B, C, D, E, A. H. Mariano Melgar mzs. A, B, C, F, G, H, I, A. H. 15 de Noviembre mzs. A, B, C, Asoc. de Pob. Nuevo Amanecer mzs. B, C.
· Horarios: 06:00 – 18:00
Distrito: San Martín de Porres
· Zona / Direcciones: Asoc. Viv. Las Gardenias de la Pradera; Urb. Prog. Manzanillo I Etp.; Pro. Viv. Monterrosa I Etp.
· Horarios: 08:00 – 18:00
Distrito: Jesús María
· Zona / Direcciones: Av. José Arnaldo Márquez cdras. 19, 20, 21, Av. Brasil cdras. 19, 20, 21, Jr. Estados Unidos cdras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Av. Gral. Garzón cdras. 19, 20, 21, calle Hermilio Valdizán cdras. 2, 5, calle Luis N. Sáenz Peña cdras. 1, 3, 4, 5, psje. Brenner cdras. 1, 2, Av. San Felipe cdras. 1, 3, 5, Jr. Huamachuco cdras. 18, 19, Jr. Huiracocha cdras. 18, 19, Jr. Caracas cdra. 22, Av. Horacio Urteaga cdras. 19, 20, Av. Cayetano Heredia cdra. 5, calle Wiracocha cdra. 18, calle Luis Natalio Sáenz cdra. 5.
· Horarios: 08:30 – 18:00
Distrito: Los Olivos
· Zona / Direcciones: Avenida Alfredo Mendiola 3698 Letrer
· Horarios: 09:00 – 12:00
Distrito: Callao
· Zona / Direcciones: A. H. Sarita Colonia mzs. A, A1, B, B#, B1, B2, B3, B4, C, C#, C2, D, D#, D2, E, E#, E1, G, G Prima, K, L, M, N, O, P, Q, Q#, Q Prima, R, S, T, U, V, X, Y, Y Prima, Y#, Y1, Z, Mercado Señor Cautivo Sarita Colina
· Horarios: 09:00 – 18:00
Distrito: Carabayllo
· Zona / Direcciones: Asoc. Viv. Estrella Solar mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Viv. La Muralla mzs. A, B, C, D, Asoc. Viv. San Benito de Caudivilla mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Viv. Villa Gloria mzs. A, B, C, D, E, F, Asoc. de Viv. Limatambo mzs. A, B, C, D, E, calle 6 cdra. 1 edificios 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, A. H. Las Dalias del 17 de Febrero mz. A, Asoc. Viv. Villa Rosario mz. A, calle Universitaria s/n edificios A1, A2, A3, B4, B5, B6, B7, Asoc. Viv. Los Álamos del Norte mz. D.
· Horarios: 09:00 – 18:00
Distrito: San Martín de Porres / Los Olivos
· Zona / Direcciones: Asoc. Viv. Virgen del Rosario mzs. R, R Prima, R1, S, S Prima, S1, T, T1, Asoc. Viv. Res. Los Lirios mzs. D, F, A. H. Villa El Carmen mz. D.
· Horarios: 10:30 – 15:00
Distrito: San Martín de Porres / Independencia
· Zona / Direcciones: Av. Gerardo Unger cdras. 41, 42, 43, calle Los Ruibares cdra. 2, Jr. El Anís cdras. 42, 43, Av. Los Alisos cdras. 1, 2, Asoc. Viv. El Naranjal mzs. A, B, E, G.
· Horarios: 13:00 – 16:00
Distrito: Independencia
· Zona / Direcciones: A. H. Villa Primavera mzs. E, F, M, N, A. H. Sol Naciente mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, A. H. Sol Naciente Amp. mzs. K Prima, L, M, T Prima, A. H. Sol Naciente 20 de Enero mz. K Prima, Jr. Pampacancha cdra. 1, Jr. Pallcamarca cdra. 1, Jr. Huamachuco cdras. 3, 4, Jr. Huamantanga cdra. 1, A. H. Ampliación La Merced zona C mzs. C, D, E, F, calle Nueve cdra. 1, calle Diez cdra. 1, calle Trece cdra. 1, calle Doce cdra. 1, A. H. Villa Jardín mzs. P, Q, Av. José Gabriel Condorcanqui cdra. 5, Jr. Marco cdra. 1, A. H. Túpac Amaru mzs. A10, B10, C10, D10, E10, F10, G10, J, K, L.
· Horarios: 15:00 – 19:00
Distrito: Carabayllo
· Zona / Direcciones: C. P. Las Piedritas mzs. A, A1, B, O, P, A. H. Valle Hermoso El Mirador II mz. S.
· Horarios: 09:30 – 17:30
Distrito: Carabayllo
· Zona / Direcciones: Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Carolina mzs. F, G, Pro. Viv. San Francisco de Carabayllo mzs. A, C, D.
· Horarios: 09:30 – 17:30
Distrito: Magdalena del Mar
· Zona / Direcciones: Avenida Mariscal Antonio José de Sucre cuadra 14, Jirón Marbella (antes Huamanga) cuadra 4, Avenida Libertad cuadras 13, 14, Jirón Independencia cuadra 14.
· Horarios: 13:00 – 16:00
Distrito: Magdalena del Mar
· Zona / Direcciones: Jr. Tacna cuadras 14, 31, Jr. Pascual de Vivero cuadra 14, Jr. Amazonas cuadras 5, 6, Jr. Marbella (ex Huamanga) cuadra 5, 6, Jr. 8 de Octubre cuadras 5, 6, Jr. Río Branco cuadra 15.
· Horarios: 13:00 – 16:00
Día: sábado 14 de marzo de 2026
Distrito: Puente Piedra
· Zona / Direcciones: Urb. El Sauce I mzs. A, B, B Prima, C, Urb. El Sauce III mzs. E, G, Urb. El Sauce II mzs. G, H, I, J, C. P. Zapallal mzs. L1, K1, Urb. La Alameda del Norte mz. G2.
· Horario: 08:30 – 18:30
Distrito: Los Olivos / San Martín de Porres
· Zona / Direcciones: Urb. Puerta de Pro mzs. O4, Q4, V4, Jr. Veracidad cdra. 76, Av. Zaragoza cdras. 5, 6.
· Horario: 09:00 – 17:00
Distrito: San Antonio de Chaclla / Lurigancho Chosica
· Zona / Direcciones: Agrup. Vec. sct. Oeste anx. 8 mzs. A2, B2, T1, X1, Y1, Z1, Z1A, sct. Julio C. Tello anx. 8 mzs. A, A1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, sct. Villa Sol de anexo 8 mzs. A, B, C, D, Com. Camp. Jicamarca anx. 8 mzs. A2, C1, T1, Y1, Z1.
· Horario: 09:30 – 18:30
Distrito: Independencia
· Zona / Direcciones: Jr. Aravicus cdras. 3, 4, Jr. Indoamérica cdras. 1, 2, 3, calle Intihuatana cdra. 1, Jr. Collao cdra. 1, Jr. Los Chancas cdra. 2, calle Mitimaes cdra. 1, A. H. El Paraíso mzs. V2, W2, X2, Y2, Z2, U. P. Tahuantinsuyo mzs. B2, C2, D2, I1, J1.
· Horario: 10:00 – 12:00
Día: domingo 15 de marzo de 2026
Distrito: Lima Cercado
· Zona / Direcciones: Av. Maquinarias cdras. 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fábricas cdra. 2, Jr. Luis C. Ronceros cdra. 7, Urb. Industrial Conde de las Torres mz. D.
· Horario: 11:00 – 22:00
Distrito: Callao
· Zona / Direcciones: Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán c/ Jr. Pichincha.
· Horario: 09:00 – 17:00
Distrito: Supe
· Zona / Direcciones: Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042); ubicados en el distrito de Supe Puerto.
· Horario: 00:00 – 06:00
Ante esta situación, la empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones antes del inicio de los cortes, como desconectar aparatos eléctricos y electrodomésticos para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. También sugirió cargar celulares y contar con iluminación alternativa en caso de que la interrupción se extienda.
Para revisar el detalle de los horarios, calles afectadas o realizar consultas sobre el suministro, los clientes pueden comunicarse con el centro de atención de Pluz Energía Perú al 517-1717, línea habilitada para brindar información sobre cortes programados y emergencias eléctricas.