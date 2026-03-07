El sismo de hoy, sábado 07 de marzo de 2026, se registró al 6 km al SE de Chuschi, Cangallo - Ayacucho con una profundidad de 18 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP),

Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 10:05 a. m., a 6 km al SE de Chuschi, Cangallo - Ayacucho. El temblor de hoy, sábado 7 de marzo de 2026, tuvo una profundidad de 18 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

Temblor en Perú hoy, 7 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños. Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

