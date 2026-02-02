Pamela López vuelve a acaparar miradas al mostrar un radical cambio de look, despidiéndose del clásico balayage castaño y apostando por una imagen renovada.

Pamela López, reciente protagonista de un videoclip musical y aún esposa de Christian Cueva, volvió a sorprender en redes con un radical cambio de look. A través de Instagram, mostró un adelanto de su nueva imagen, apostando por un rubio con mechas que realzan su estilo y siguen una de las tendencias capilares del momento. Aunque suele destacar por sus outfits veraniegos, esta vez su cabello fue el verdadero protagonista.

Pamela López provoca revuelo con sorpresivo y radical cambio de look en redes

Este 2026, varias figuras del espectáculo peruano sorprendieron con cambios de look y, esta vez, Pamela López no fue la excepción. Dejó de lado su cabello color chocolate con mechas, conocido como balayage. Recientemente, el estilista que realizó el cambio a la tiktoker compartió una serie de fotografías mostrando detalles de su nuevo look, apostando por un rubio con mechas en tonos tierra y nude.

Con este cambio inesperado que le quita años, usuarios no dejaron de elogiar el nuevo look de la pareja del salsero Paul Michael. Comentarios como “¡El mejor estilista!”, “Qué trabajo tan espectacular”, “Quedó más bella”, “Radiante y fresca”, y “Hermoso” inundaron sus redes.

8 tips para cuidar tu cabello con mechas

No te laves el pelo enseguida Después de hacerte mechas, espera al menos un día antes de lavar tu cabello para fijar mejor el color. Evita el lavado diario, ya que la decoloración reseca y debilita la fibra capilar.

Después de hacerte mechas, espera al menos un día antes de lavar tu cabello para fijar mejor el color. Evita el lavado diario, ya que la decoloración reseca y debilita la fibra capilar. Elige el shampoo correcto Usa un shampoo especial para cabellos teñidos que proteja el color y evite que se desvanezca rápidamente. Acompáñalo con un acondicionador sin sulfatos, ideal para mantener hidratadas y brillantes tus mechas.

Usa un shampoo especial para cabellos teñidos que proteja el color y evite que se desvanezca rápidamente. Acompáñalo con un acondicionador sin sulfatos, ideal para mantener hidratadas y brillantes tus mechas. ¡Cuidado con el agua! Lava tu cabello con agua tibia o fría para evitar que el color se desgaste rápidamente. Antes de entrar a la piscina, mójalo con agua limpia o usa gorra protectora.

Lava tu cabello con agua tibia o fría para evitar que el color se desgaste rápidamente. Antes de entrar a la piscina, mójalo con agua limpia o usa gorra protectora. Tratamiento de acondicionamiento profundo Las mechas resecan el cabello, por eso aplica una mascarilla hidratante semanalmente. Puedes usar productos nutritivos o preparar una mezcla casera con aguacate, aceite de almendra y vitamina E.