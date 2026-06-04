ES OFICIAL | Segunda vuelta 2026: estos colegios NO tendrán clases entre el 5 y el 8 de junio y debes saberlo

ES OFICIAL | Segunda vuelta 2026: estos colegios NO tendrán clases entre el 5 y el 8 de junio y debes saberloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación del Perú ha comunicado que un total de 10.131 colegios, tanto públicos como privados, serán temporalmente administrados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para facilitar la segunda vuelta electoral, prevista para este fin de semana. La suspensión de clases se extenderá del viernes 5 al lunes 8 de junio y abarcará a las instituciones que servirán como centros de votación.
Esta acción busca asegurar la disponibilidad de los centros de votación con antelación al proceso electoral. Por ello, el Ministerio ha trabajado junto con las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local (UGEL) para organizar la cesión temporal de los colegios listados por la ONPE.
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Además de facilitar las instalaciones, los directores deberán verificar la entrega y el buen estado de los espacios utilizados, así como garantizar que la infraestructura y el mobiliario sean devueltos en condiciones óptimas después del proceso electoral.
Minedu establece la recuperación de clases postelecciones
Para mitigar cualquier impacto en el año escolar, el Ministerio ha dispuesto que las horas de clase perdidas deberán recuperarse de forma presencial en las instituciones involucradas en el proceso electoral.
El propósito de esta medida es asegurar que se cumplan todas las horas pedagógicas programadas para el año. Según la entidad, esta instrucción se ha comunicado a través de un oficio específico a las autoridades educativas, que deberán supervisar que la recuperación se realice conforme a las normas vigentes. El Ministerio también destacó que tanto la entrega de los locales a la ONPE como la reposición de actividades académicas se realizarán según los plazos acordados.