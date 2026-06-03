SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por un déficit de S/984.168: ¿Qué pasará con sus clientes?

La SBS decidió disolver la cooperativa porque no subsanó la causa de su intervención. Seguirá bajo restricciones hasta su liquidación total.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) decidió disolver la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay y la eliminó del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, según la Resolución SBS N.° 01525-2026.

La medida se tomó luego de que la cooperativa no presentara evidencias de haber corregido la causa que originó su intervención.

En los informes financieros se advirtió que, al 31 de marzo del 2025, la cooperativa tenía un déficit patrimonial de S/984.168,48. Tras un plazo sin éxito para revertir esta situación, se ordenó su disolución y el nombramiento de administradores temporales para manejar el proceso.

SBS: Cooperativa Rural Abancay perdió su registro tras intervención

La SBS destacó que la Resolución SBS N.° 01222-2026 sometió a la Cooperativa Rural Abancay a un régimen de intervención debido a la pérdida total de su capital social y de la reserva cooperativa. Este dictamen se basó en la revisión de sus datos financieros y en la supervisión del organismo regulador.

Durante la intervención, se realizó una asamblea general el 2 de mayo para informar a los socios sobre las causas y los plazos para corregirlas. Este plazo venció el 24 de mayo.

Intento fallido de rescate con US$300.000 desde Suecia

Se propuso trasladar US$300.000 desde una entidad sueca para mejorar la situación de la cooperativa, según la resolución.

No obstante, la SBS aclaró que, para considerar corregida la causal de intervención, los fondos debían depositarse en el sistema financiero o cooperativo peruano.

Al no demostrarse el levantamiento de la causa de la intervención al cabo del plazo, se cerró este régimen y se declaró la disolución, conforme al Reglamento de Regímenes Especiales.

SBS nombra administradores temporales y mantiene restricciones

Se nombró a Aldo Rojas Sánchez como administrador temporal principal y a Alex Valderrama Arce como administrador temporal suplente. Ambos asumirán la representación de la cooperativa y la ejecución de las acciones necesarias para su gestión, incluidas las relacionadas con inventarios y acreedores.

Además, continuarán vigentes las prohibiciones impuestas durante la intervención, como iniciar procesos de cobro, ejecutar sentencias, constituir gravámenes sobre bienes o efectuar pagos con recursos de la cooperativa.

La SBS aclaró que la resolución de disolución no extingue la existencia legal de la cooperativa, que perdurará hasta completar su liquidación o quiebra y la inscripción de su extinción oficial.

¿Qué hacen las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público?

Estas cooperativas ofrecen servicios financieros, como créditos y ahorros, exclusivamente a sus socios, y actúan como una alternativa frente a la banca tradicional. Principalmente operan en áreas rurales, donde promueven la inclusión financiera y el desarrollo económico local gracias a un enfoque accesible y educativo.