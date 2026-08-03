Ferran Torres es captado en un EFUSIVO MOMENTO con Ilia Topuria y desata todo tipo de comentarios

Ferran Torres e Ilia Topuria compartieron una noche en Ibiza. Imágenes virales despertaron interés en su relación, ya reconocida por el delantero del Barcelona .

El nombre de Ferran Torres regresó al centro de atención en redes sociales tras la circulación de fotos y videos donde se le ve compartiendo una velada con Ilia Topuria en Ibiza. La divulgación de este material generó un aluvión de comentarios debido a la obvia cercanía entre ambos deportistas durante la noche.

El impacto llegó poco después de que Marcos Llorente abordara las especulaciones que surgieron de unas imágenes donde se le veía abrazando a Torres.

Torres y Topuria, captados en actitud cercana

Las imágenes muestran a Ferran Torres y Ilia Topuria disfrutando de una noche en Ibiza, grabados mientras conversan y bailan en un ambiente relajado. La naturalidad de su interacción captó la atención de miles de usuarios, impulsando la rápida viralización de videos en redes como X y Reddit.

A partir de la conversación en redes, surgieron muchas teorías sobre el contexto de su encuentro. Algunas publicaciones sugirieron que estaban en un lugar orientado al público LGBTQ+, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado esta información.

Hasta ahora, ninguno de los dos protagonistas ha emitido un comentario sobre el lugar o las hipótesis surgidas tras la difusión de las imágenes.

Declaraciones de Ferran Torres sobre Ilia Topuria

A pesar de la agitación en redes, la relación entre Ferran Torres e Ilia Topuria no es algo reciente. El delantero del FC Barcelona ha declarado públicamente sobre cómo la campeona de MMA desempeñó un papel crucial en su cambio de mentalidad, algo que él mismo define como la mentalidad de tiburón.

En una entrevista con el creador Jordi Wild, el futbolista rememoró el impacto de conocer al luchador previo a uno de sus combates. "Desde el inicio conecté con él. Antes del combate me dijo: 'Este del primer round no pasa'. En ese momento pensé: 'Quiero ser como él'. Me fui siendo un Ferran y volví siendo otro", comentó.

Esta experiencia lo llevó a cambiar su rutina completamente. Torres explicó que pidió a su preparador físico tener sesiones dobles, solicitó a su nutricionista bajar tres kilos y acordó con su fisioterapeuta ampliar los tiempos de recuperación.

"No era negociable. Lo que te mantiene en la élite es la disciplina y constancia; la motivación es diaria y no te lleva al gran objetivo", afirmó.