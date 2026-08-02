¿Cómo cobrar el subsidio por lactancia de EsSalud? Conoce el PASO A PASO para madres aseguradas

Las madres aseguradas de EsSalud pueden acceder al subsidio por lactancia de S/ 820 para apoyar los gastos del cuidado de su recién nacido. Conoce cuáles son los requisitos, dónde realizar el trámite y el paso a paso para cobrar este beneficio económico en 2026.

Paso a paso para cobrar subsidio de EsSalud | Composición: Wapa Captura de pantalla

Paso a paso para cobrar subsidio de EsSalud | Composición: Wapa Captura de pantalla

Las madres aseguradas en EsSalud pueden acceder al subsidio por lactancia, un apoyo económico destinado a contribuir con los gastos que implica el cuidado de un recién nacido. Para recibir este beneficio, es importante cumplir con el procedimiento establecido y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos indicados.

Si deseas conocer cómo solicitar este apoyo y qué pasos debes seguir para evitar inconvenientes durante el trámite, a continuación, te explicamos todo el proceso de manera sencilla.

¿Cómo cobrar el subsidio por lactancia de EsSalud?

El subsidio por lactancia es un beneficio económico que otorga EsSalud a los asegurados regulares con el objetivo de apoyar el cuidado del recién nacido. Actualmente, el monto entregado es de S/ 820 por cada lactante.

Para acceder a este beneficio, las madres aseguradas o el asegurado titular deben seguir el siguiente procedimiento:

Paso 1: Obtener el Formulario 8011

Descarga el Formulario 8011 o solicítalo de manera presencial en una Agencia de Seguros de EsSalud o en la Oficina del Área de Bienestar Social.

Paso 2: Completar el formulario

Llena el documento cuidadosamente, evitando borrones o enmendaduras.

Verifica que incluya el número de DNI y la firma del asegurado titular.

Paso 3: Presentar la solicitud

Existen dos modalidades para realizar este trámite:

Si el trabajador realiza el trámite directamente:

Debido a que este procedimiento no requiere la firma del empleador, el asegurado puede realizar la gestión de manera directa ante EsSalud. Esta modalidad permite agilizar el proceso, por lo que el subsidio por lactancia podrá estar disponible en un plazo aproximado de 72 horas hábiles desde que la entidad recibe la solicitud de pago.

Para ello, el trabajador deberá presentar el Formulario 8011 en la Plataforma de Atención de una Agencia de Seguros de EsSalud y exhibir su Documento Nacional de Identidad (DNI) para completar el trámite correspondiente.

Si el trámite se realiza mediante el Área de Bienestar Social:

Entrega el formulario al personal del Área de Bienestar Social para que gestione la solicitud.

Debido a que esta oficina realiza este tipo de trámites los días jueves, el tiempo estimado para asignar la fecha de pago es de siete días.

Posteriormente, el Área de Bienestar Social se comunicará con el trabajador para informarle cuándo podrá cobrar el subsidio.

¿Dónde se cobra el subsidio por lactancia de EsSalud?

Una vez aprobado el trámite, la beneficiaria podrá hacer efectivo el cobro del subsidio siguiendo estas indicaciones:

La madre beneficiaria deberá acudir a cualquier agencia del Banco BBVA.

Es necesario presentar:

Copia del Formulario 8011.

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.