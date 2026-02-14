EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Cuando fallece un asegurado, sus familiares pueden acceder a un apoyo económico destinado a cubrir parte de los gastos funerarios. Este beneficio es otorgado por EsSalud a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El subsidio incluye diversos servicios relacionados con el sepelio y tiene un monto máximo definido. Conoce quiénes pueden solicitarlo, qué gastos cubre y cómo realizar el trámite correctamente.
¿Quiénes pueden recibir el apoyo económico por fallecimiento?
El subsidio por sepelio es un beneficio que otorga EsSalud a la persona que cumpla con la condición de beneficiario o familiar directo del asegurado fallecido y que demuestre haber asumido los gastos funerarios. Este derecho puede corresponder al cónyuge o concubino(a), hijos mayores de edad, padres o hermanos mayores de edad del titular.
El apoyo económico aplica cuando se trata del fallecimiento de un asegurado regular titular, ya sea que se encuentre en actividad laboral o en condición de pensionista. El monto que se puede recibir tiene un tope máximo de S/ 2,070.00, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
¿Qué gastos funerarios pueden ser cubiertos?
Dentro del beneficio se consideran diversos servicios directamente relacionados con la despedida y disposición final del fallecido. Entre los conceptos que pueden ser reconocidos se incluyen el nicho o sepultura, así como la cremación o el entierro.
También se contemplan gastos como el ataúd, la capilla ardiente y la carroza fúnebre, además del traslado o transporte correspondiente. Del mismo modo, se reconoce la mortaja o vestimenta y los servicios de preparación del cuerpo.
Requisitos para acceder al subsidio
Para solicitar este apoyo económico por sepelio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Acreditar tres meses de aportes consecutivos o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al fallecimiento.
- En el caso de los trabajadores agrarios, demostrar tres meses de aportes durante los últimos doce meses.
- El asegurado debe haber tenido relación laboral vigente al momento de su fallecimiento.
- Si el titular era pensionista, debe haber mantenido esa condición activa al momento del deceso.
Monto del beneficio y quiénes no pueden recibirlo
De acuerdo con EsSalud, el subsidio por fallecimiento fijado para el año 2025 tiene un tope máximo de S/ 2.070. Si los gastos funerarios superan ese monto, el excedente no será cubierto.
Este beneficio:
- Se concede solo por cada asegurado titular fallecido.
- No incluye a los cónyuges como beneficiarios directos del subsidio.
- No corresponde a trabajadores afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
Procedimiento para solicitar el subsidio
Para iniciar el trámite, la persona responsable deberá presentar la siguiente documentación:
- Formulario N.° 1040, correctamente llenado y firmado por quien solicita el beneficio.
- Documento de identidad tanto del solicitante como del asegurado fallecido.
- Documento de política y privacidad para el tratamiento de datos personales, requisito obligatorio al realizar el trámite por primera vez.
- Comprobantes de pago originales que acrediten los gastos funerarios, en los que figure el nombre del asegurado fallecido y que estén emitidos a nombre del familiar o de la persona que asumió los costos.
- Declaración jurada, únicamente si los gastos fueron asumidos por un tercero, firmada por el familiar que reconoce dicho pago.