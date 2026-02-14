Los familiares de un asegurado fallecido pueden acceder a un subsidio de EsSalud para cubrir gastos funerarios. Conoce los requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

Cuando fallece un asegurado, sus familiares pueden acceder a un apoyo económico destinado a cubrir parte de los gastos funerarios. Este beneficio es otorgado por EsSalud a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El subsidio incluye diversos servicios relacionados con el sepelio y tiene un monto máximo definido. Conoce quiénes pueden solicitarlo, qué gastos cubre y cómo realizar el trámite correctamente.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo económico por fallecimiento?

El subsidio por sepelio es un beneficio que otorga EsSalud a la persona que cumpla con la condición de beneficiario o familiar directo del asegurado fallecido y que demuestre haber asumido los gastos funerarios. Este derecho puede corresponder al cónyuge o concubino(a), hijos mayores de edad, padres o hermanos mayores de edad del titular.

El apoyo económico aplica cuando se trata del fallecimiento de un asegurado regular titular, ya sea que se encuentre en actividad laboral o en condición de pensionista. El monto que se puede recibir tiene un tope máximo de S/ 2,070.00, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Qué gastos funerarios pueden ser cubiertos?

Dentro del beneficio se consideran diversos servicios directamente relacionados con la despedida y disposición final del fallecido. Entre los conceptos que pueden ser reconocidos se incluyen el nicho o sepultura, así como la cremación o el entierro.

También se contemplan gastos como el ataúd, la capilla ardiente y la carroza fúnebre, además del traslado o transporte correspondiente. Del mismo modo, se reconoce la mortaja o vestimenta y los servicios de preparación del cuerpo.

Requisitos para acceder al subsidio

Para solicitar este apoyo económico por sepelio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar tres meses de aportes consecutivos o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al fallecimiento.

En el caso de los trabajadores agrarios, demostrar tres meses de aportes durante los últimos doce meses.

El asegurado debe haber tenido relación laboral vigente al momento de su fallecimiento.

Si el titular era pensionista, debe haber mantenido esa condición activa al momento del deceso.

Monto del beneficio y quiénes no pueden recibirlo

De acuerdo con EsSalud, el subsidio por fallecimiento fijado para el año 2025 tiene un tope máximo de S/ 2.070. Si los gastos funerarios superan ese monto, el excedente no será cubierto.

Este beneficio:

Se concede solo por cada asegurado titular fallecido.

No incluye a los cónyuges como beneficiarios directos del subsidio.

No corresponde a trabajadores afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Procedimiento para solicitar el subsidio

Para iniciar el trámite, la persona responsable deberá presentar la siguiente documentación: