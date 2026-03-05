La defensa de Adrián Villar también anunció la presentación de un recurso de apelación contra la orden de nueve meses de prisión preventiva.

El dictamen de prisión preventiva contra Adrián Villar marcó un momento clave en el caso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Durante la audiencia judicial, el acusado escuchó atentamente la decisión del juez mientras se desarrollaba la lectura de la resolución. Las cámaras captaron cada detalle de su comportamiento en ese instante. Su reacción generó diversas interpretaciones entre quienes seguían el proceso.

¿Cómo reaccionó Adrián Villar al escuchar dictamen de prisión preventiva en su contra?

La audiencia en la que se evaluó la situación legal de Adrián Villar Chirinos dejó una escena que no pasó desapercibida. Mientras el juez anunciaba la medida en su contra, el joven fue captado por las cámaras con la mirada baja y una actitud calmada, sin pronunciar palabra durante gran parte de la sesión.

La decisión fue tomada por el magistrado Adolfo Fernando Farfán, a cargo del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. El juez resolvió aceptar el pedido del Ministerio Público del Perú dentro de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Durante la exposición de los fundamentos, el magistrado explicó que los elementos presentados por la defensa de Villar no lograron acreditar de forma suficiente sus vínculos de arraigo. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, no se logró demostrar de manera sólida ni el arraigo por estudios ni el de residencia.

Además, el juez hizo referencia a indicios que apuntarían a una posible interferencia en el proceso por parte del entorno cercano del acusado después del accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Estos aspectos fueron considerados clave para declarar fundado el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía mientras continúan las investigaciones.

Defensa de Adrián Villar apela medida de prisión preventiva tras decisión judicial

La defensa legal de Adrián Villar Chirinos anunció que presentó un recurso de apelación contra la orden de nueve meses de prisión preventiva dictada en su contra.

César Pérez Escobar, abogado del joven, explicó que el equipo legal ya inició el procedimiento para revertir la decisión del juzgado. Según el letrado, “ya se interpuso el recurso de apelación, ahora corresponde esperar la notificación oficial y acceder a la resolución completa para fundamentar nuestra posición”.