El juez Adolfo Fernando Farfán fue objeto de cuestionamientos luego de la audiencia que se realizó este martes 3 de marzo para evaluar el pedido de prisión preventiva por nueve meses de Adrián Villar por causar el fallecimiento de la atleta Lizeth Marzano. Durante el interrogatorio, el juez tuvo una forma muy particular de referirse al acusado, lo que hizo que muchos se preguntaran si este estaba siendo imparcial.

Juez sorprende al llamar “hijo” a Adrián Villar

Casi en los minutos finales, Adolfo Fernando Farfán decidió interrogar a Adrián Villar y preguntarle directamente por qué huyó tras atropellar a Lizeth Marzano y dejarla convaleciente sin prestarle auxilio, aquí, el joven aprovechó para dirigirse a la familia de la deportista y pedirles perdón.

“Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias, y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón. Eso es todo”, dijo.

El magistrado decidió continuar sorprendiendo con su forma para referirse a Adrián: “¿Qué pasó por tu cabeza cuando hiciste eso, hijo por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasó? ¿En qué estabas pensando?”, se le escucha decir.

James Rodríguez, abogado penalista, reveló en conversación con un medio local que esto se trataba de algo “fuera de lo común”.

“De acuerdo a la experiencia y de acuerdo también a lo que nosotros vemos en el día a día, es muy difícil que un juez pueda llamar a un investigado, a una persona que está sujeta a un pedido de prisión preventiva por parte del magistrado a que le diga las palabras que me ha manifestado en relación a “hijo”, eso es algo fuera de lo común”, comentó a RPP.

Usuarios cuestionan comportamiento de autoridades y juez con Adrián Villar

En redes sociales, las reacciones a la forma tan peculiar que tuvo el juez de referirse al investigado no se hicieron esperar y muchos resaltaron que este ya estaría “parcializado” con el acusado.