La expareja de Adrián Villar , Francesca Montenegro , ratificó que él le confesó que se habría quedado dormido instantes antes del choque.

Abogado de Adrián Villar lo expone al confesar la razón que lo llevó a ATROPELLAR a Lizeth Marzano

Abogado de Adrián Villar lo expone al confesar la razón que lo llevó a ATROPELLAR a Lizeth Marzano

La estrategia de la defensa de Adrián Villar ha centrado el debate en un punto concreto: el propio imputado admite su responsabilidad penal en el atropello que le costó la vida a Lizeth Marzano. El abogado César Nakazaki Servigón aseguró que su patrocinado aceptó los delitos y que la controversia no radica en su inocencia, sino en cuál debe ser la sanción conforme al marco legal.

Durante el pódcast “Siempre a las 8”, Nakazaki fue enfático al señalar que Villar “es culpable” y que “se le tiene que aplicar la pena que corresponde”. Explicó que tomó el caso una vez que el joven y su entorno familiar reconocieron los hechos. “Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde”, manifestó.

La razón de Adrián Villar que terminó en atropello

Uno de los argumentos centrales expuestos por la defensa tiene que ver con la condición de salud del joven antes del accidente. Nakazaki indicó que su defendido se habría quedado dormido “unos segundos” mientras conducía.

“Él venía de varios días de procesos de fiebres, de diarreas. Él ingresa a la clínica San Felipe, lo atienden, tiene un diagnóstico, un tratamiento”, detalló. Asimismo, mencionó que su hermana menor atravesaba un cuadro similar y que el acusado “venía enfermo varios días”.

El abogado aclaró que la atención en la clínica se produjo después del atropello. También precisó que se realizaron pruebas para descartar ingesta de alcohol u otras sustancias. “Hay un dosaje etílico y hay un examen toxicológico”, afirmó.

Según su relato, el choque ocurrió en ese breve instante en el que Villar perdió el control por el sueño. “Se queda dormido unos segundos, siente que hay un impacto. Sale atemorizado y consecuentemente lo que dice es: ‘No entiendo muy bien lo que ha sucedido’”, explicó.

La falta de auxilio inmediato es uno de los puntos más cuestionados del caso. Nakazaki reconoció que lo correcto era que el conductor permaneciera en el lugar. “Era su deber moral, ético”, sostuvo. No obstante, atribuyó su reacción al temor. “Hay personas que pese al miedo se quedan y ayudan a todos los demás, y hay personas que ante el miedo huyen”, indicó.

De acuerdo con su versión, Villar retornó posteriormente porque no comprendía con claridad lo sucedido. “No entiende bien lo que ha sucedido y por eso es que regresa al evento”, afirmó. Añadió que, tras ello, la familia intervino y que la madre del joven escribió en un mensaje: “Tenemos que asumir la verdad”.

Nakazaki también explicó que en horas de la madrugada buscaron orientación legal. Señaló que un primer consejo fue brindado por el abogado Montenegro, padre de la entonces pareja del acusado, aunque no era especialista en materia penal. Posteriormente, dijo, se encaminó a la familia para afrontar el caso por la vía judicial.

La admisión de culpa y la estrategia legal

El penalista reiteró que su objetivo no es lograr la absolución. “Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde y como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado, yo he asumido la defensa”, afirmó. Insistió en que la justicia implica aplicar estrictamente la ley y que la sentencia debe ceñirse a lo establecido en el ordenamiento jurídico.