ESCALOFRIANTE | Revelan video de Adrián Villar sonriendo días después de atropellar a Lizeth Marzano

El caso que estremeció a San Isidro y mantiene en tensión a la opinión pública incorpora ahora un nuevo episodio que ha desatado intensas reacciones en redes sociales. A pocas horas de que el Poder Judicial continúe con la audiencia para determinar si impone prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, salió a la luz un video en el que el joven se muestra sonriente y conversando con aparente tranquilidad, varios días después del atropello que le costó la vida a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano.

El material fue grabado el lunes 23 de febrero por un equipo periodístico en los exteriores de un estudio jurídico y exhibe al investigado antes de su detención y posterior traslado a custodia policial. La diferencia entre esas imágenes y los recientes mensajes públicos en los que ofrecía disculpas ha provocado una avalancha de comentarios, justo cuando el proceso judicial entra en una etapa clave este 3 de marzo a las 3:00 p. m., hora fijada para la reanudación de la audiencia donde se evaluará el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva.

Video difundido muestra a Adrián Villar sonriente días después del atropello

El informe televisivo presentó la grabación captada cuando Villar aún no había sido arrestado. En el video aparece sonriente, incluso riendo, mientras abandona el despacho legal que lo representaba entonces. La fecha corresponde al noveno día posterior al accidente ocurrido el 17 de febrero en San Isidro, cuando una camioneta embistió a Marzano mientras realizaba actividad física en la vía pública.

En la actualidad, el joven de 21 años permanece bajo custodia en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria. Poco antes de que el video se hiciera público, su padre, Rubén Villar, llegó a la sede policial para entregarle alimentos y permaneció alrededor de una hora en el interior, evitando declarar ante la prensa.

De forma paralela, también se difundieron nuevos chats atribuidos a conversaciones entre Villar y su expareja, Francesca Montenegro. En uno de los mensajes que se hicieron públicos, él escribe: “Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada para cambiar el pasado. De verdad, lamento mucho lo que está pasando”. En el mismo diálogo sostiene que cuenta con el respaldo de personas cercanas y expresa su incomodidad por la distancia que percibe en su círculo más íntimo.

El Ministerio Público fundamenta su solicitud de prisión preventiva en los presuntos delitos de homicidio culposo, fuga del lugar del accidente y omisión de socorro. La Fiscalía sostiene que existe peligro procesal, mientras que la defensa —ahora encabezada por el abogado penalista César Nakazaki Servigón— intenta revertir la medida coercitiva.