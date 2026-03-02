Casi sea cumplido dos semanas del mortal accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano , ante esto el joven de 21 años apareció en un video donde lamenta lo ocurrido y recalca que colaborara con las autoridades.

Adrián Villar, quien es investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista peruana Lizeth Marzano, habló públicamente por primera vez luego del accidente registrado el pasado 17 de febrero en San Isidro. A través de un video compartido en la cuenta de Instagram de su madre, Marcela Chirinos, el joven de 21 años admitió su responsabilidad en lo ocurrido.

"Lamento muchísimo lo que hice y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice", se le escucha decir en el registro difundido el 28 de febrero que, según su progenitora, fue grabado días antes de que Villar fuera detenido por las autoridades.

El video fue públicado desde la cuenta de Instagram de la mamá de Adrián Villar, en el texto que compartió en la descripción se puede leer lo siguiente: "Como padres de Adrián, queremos expresar primero nuestro más profundo y sincero dolor por la partida de Liseth Marzano. No hay día en que no nos pongamos en el lugar de su familia; su pérdida es una herida que nos conmueve en lo más profundo.

Adrián es nuestro hijo y lo amamos. Es un joven de 21 años que hoy está enfrentando una realidad que jamás imaginó ni deseó. Como familia, no le daremos la espalda en este proceso; nuestro deber como padres es acompañarlo para que, con la verdad y el corazón, asuma su responsabilidad frente a la justicia.



Sabemos que cometió un error gravísimo, pero eso no lo define como persona. Estamos aquí para apoyarlo, para que la justicia opere de manera transparente y para que, dentro de este inmenso dolor, pueda encontrar la forma de reparar, en lo que sea humanamente posible, el daño causado “ PD: este video fue grabado días antes de que Adrián fuera detenido".