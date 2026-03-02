Wapa.pe
‘Cuarto Poder’ reveló llamadas y chats de Adrián Villar con sus padres tras el atropello a Lizeth Marzano y las acciones para ocultar su identidad.

    La investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano suma nuevas revelaciones. El programa Cuarto Poder difundió llamadas y chats de WhatsApp extraídos del celular de Adrián Villar, donde conversa con sus padres y su entonces pareja tras el accidente. Los mensajes, enviados una hora después del hecho, evidenciarían cómo acordaron acciones para evitar que se conozca su identidad.

    Difunden chats entre Adrián Villa tras el atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Mientras Adrián Villar sigue detenido, se filtraron sus conversaciones tras el atropello de la deportista Lizeth Marzano, fallecida por falta de auxilio en San Isidro el 17 de febrero a las 11:23 p. m. Tras huir y pasar varios semáforos, el joven de 21 años llamó a su padre, Rubén Villar, a las 12:48. Durante los 22 minutos de conversación, admitió entre balbuceos que había embestido a alguien o algo, que no había consumido alcohol y que estaba fatigado.

    Mientras Adrián estaba en el parque con su padre, la periodista Marisel Linares, su expareja Francesca Montenegro y el padre de ella, su madre Marcela Chirinos le escribía por WhatsApp:

    "Adrián, tengo la cabeza un poco confusa...pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto, solo hay que afrontar con la verdad y valentía (...) Piensa cómo lo afrontamos en lugar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo".

    Esto ocurrió cuando él ya estaba con su padre y Marisel Linares, antes de reunirse con Francesca y su padre. Sin embargo, el joven buscaba refugio principalmente en su padre, haciéndole múltiples preguntas sobre qué hacer, y este le pidió tiempo para "pensar". Además, Adrián estaba preocupado por no ser descubierto, advirtiendo que había cámaras a lo largo de todo el recorrido del accidente hasta su departamento.

    Más tarde, discutieron la posibilidad de contar con la ayuda del padre de Francesca. Todo esto habría sido planeado por los involucrados, excepto su madre, quien inicialmente quiso llevárselo, aunque él se negó y pidió hablar con su padre.

    "Has hablado algo con el papá de Fran? ¿Están en Surco o Miraflores? ¿Me quedo acá en la casa de Fran? Porseacaso hay cámaras desde todo el camino del accidente hasta el depa, en todas las cuadras"
    "Ya sé, estamos pensando", respondió su padre.

    Al amanecer, ya tenían un plan; su madre le preguntó si había ido a la clínica San Felipe como habían acordado y aseguró que luego le explicaría todo: "Ahora te contamos todo". Según el abogado de Adrián Villar, él entró en estado de shock, fue internado y el dosaje etílico dio negativo; sin embargo, la policía desmintió esta versión e incluso señaló que el certificado presentado era falso.

