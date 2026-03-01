Wapa.pe
Participante de "Yo Soy" arremete EN VIVO contra el jurado tras ser eliminado: "Mancharon mi imagen"

¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 2 de marzo: estos son los distritos afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este lunes 2 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    Sedapal informa corte de agua este 2 de marzo de 2026: conoce los distritos afectados.
    ¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 2 de marzo se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    LEE MÁS: ¡Prepárate para más calor! Marzo llegará con lluvias y altas temperaturas, según Senamhi

    Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.

    ¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este lunes 2 de marzo?

    En Ate 

    • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
    • Zonas: A.H. La Estrella, A.H. Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate (zona A y zona C), A.H. San Pedro de Ate.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector 176.
    • Sector 152 en: A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán Zona X, R-D8 y D9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A.H. Huaycán zona V, UCV 225, R-P3, UCV 239, Talleres 30 de Abril. Mientras que en el sector 180 no habrá servicio desde las 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en: Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. de Vivienda Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos. A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.
    TAMBIÉN LEE: Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    En Los Olivos

    • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
    • Áreas afectadas: A.H. Armando Villanueva, Asoc. Lacabamba, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.
    • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
    • Sector 83.
    ¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?

    • Llama al Aquafono: (01) 317-8000
    • Importante:Ten a la mano tu número de suministro
    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 2 de marzo: estos son los distritos afectados
