¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 2 de marzo: estos son los distritos afectados

¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este lunes 2 de marzo se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.
¿Qué distrito se verá afectado por el corte de agua este lunes 2 de marzo?
En Ate
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Zonas: A.H. La Estrella, A.H. Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate (zona A y zona C), A.H. San Pedro de Ate.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 176.
- Sector 152 en: A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán Zona X, R-D8 y D9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A.H. Huaycán zona V, UCV 225, R-P3, UCV 239, Talleres 30 de Abril. Mientras que en el sector 180 no habrá servicio desde las 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en: Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. de Vivienda Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos. A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.
En Los Olivos
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: A.H. Armando Villanueva, Asoc. Lacabamba, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 83.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante:Ten a la mano tu número de suministro