La situación legal de la periodista Marisel Linares se complica en la investigación por el caso de Lizeth Marzano tras no presentarse a la citación de la Policía.

Marisel Linares en el ojo de la tormenta | Composición: Wapa Captura de pantalla -

La situación legal de la periodista Marisel Linares suma un nuevo episodio en el marco de la investigación por el caso de Lizeth Marzano. Luego de no presentarse a la citación programada por la Policía y tras ser incorporada en la pesquisa por presunto encubrimiento, se conocieron detalles sobre los motivos que habrían influido en su decisión.

Revelan el pedido de Marisel Linares al admitir que teme por su vida

Un informe difundido por Latina Noticias dio cuenta de que la exconductora de Willax Noticias no asistió a la diligencia fijada para las 9:00 a.m. del día anterior. Según el reporte, Linares habría solicitado que su declaración se realice de manera virtual.

El argumento central de este pedido estaría relacionado con su seguridad personal. De acuerdo con lo señalado en el informe televisivo, la periodista considera que su integridad podría verse comprometida debido a la ola de cuestionamientos y críticas que ha recibido en redes sociales tras su inclusión en la investigación.

“Ayer estaba citada a las 9 de la mañana, aquí no se ha presentado. Sabemos que ella ha pedido ser citada de manera virtual y entre los argumentos ella señala que está en peligro porque hay mucha gente que en redes sociales ha expresado su malestar y que no puede salir a presentarse a una detención preliminar, pero sí puede acudir hasta la casa de Miraflores donde ella estuvo en la madrugada”, comentó el reportero sobre el pedido que habría hecho la exconductora de Willax Noticias.