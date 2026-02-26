La Fiscalía incluyó a la periodista en la investigación por el caso de Lizeth Marzano, investigada por presunto encubrimiento personal de Villar, el principal implicado en el accidente fatal.

Marisel Linares estuvo presente en la detención de Adrián Villar | Composición: Wapa Captura de pantalla - GLR - Wapa

En medio del operativo para detener a Adrián Villar, otro hecho llamó la atención: la salida de Marisel Linares del departamento donde se realizó la intervención. La comunicadora abandonó el inmueble en horas de la madrugada, mientras avanzan las diligencias por el caso Lizeth Marzano y luego de que la Fiscalía la incluyera en la investigación por presunto encubrimiento de su hijastro.

Marisel Linares deja vivienda tras detención de su hijastro Adrián Villar

En horas de la madrugada, la Policía Nacional del Perú llegó a la vivienda donde se encontraba Adrián Villar para llevar a cabo su detención preliminar. En el inmueble se encontraba la periodista Marisel Linares, quien según reportes de Latina Noticias abandonó el lugar alrededor de las 2:00 a.m.

"Ella también estuvo en el interior de este departamento, estaba vestida con una prenda de color azul. En algún momento, cerca de las dos de la madrugada, ella decide salir de este departamento en una camioneta de color blanco que según Sunarp es de su propiedad, es la camioneta que ella conducía. Ella sale, no tenemos más información de la situación que afronta ella, pero ha sido incluida en esta investigación, es investigada por el presunto encubrimiento con respecto a este caso", dijo el reportero sobre las acciones de la exconductora de Willax Noticias, ahora implicada en la investigación contra su hijastro.

Como se recuerda, la Fiscalía incorporó a la periodista en la investigación por el caso de Lizeth Marzano por el presunto delito de encubrimiento personal de Adrián Villar. El dictamen hecho por el Ministerio Público surgió tras la difusión de videos comprometedores que captaron a la comunicadora reunida con Villar, su esposo, la novia del joven y su progenitor en un parque en San Isidro, a solo horas del trágico accidente que causó el fallecimiento de Lizeth.

“La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince (4° Despacho), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resolvió incorporar como investigada a Marisel Yovana Linares Chávez por el presunto delito de encubrimiento personal, en agravio del Estado”, estableció el documento oficial.

¿Cuál es el escenario legal que enfrenta Adrián Villar?

El abogado penalista David Farfán analizó las posibles consecuencias judiciales que podría afrontar Adrián Villar Chirinos por el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano. De acuerdo con su evaluación, la pena aplicable en este caso podría oscilar entre los 6 y 20 años de prisión, dependiendo de cómo se determinen las responsabilidades.

El especialista precisó que uno de los elementos que tendría mayor peso en la investigación es la presunta omisión de auxilio tras el atropello. A su juicio, esa conducta podría agravar considerablemente la situación del investigado.